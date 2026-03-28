Iran, la guerra in diretta: raid su base Usa in Arabia Saudita, militari feriti. Rubio: “Il conflitto durerà settimane”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 28 marzo in tempo reale. Decine di militari USA sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Arabia Saudita: l’attacco ha preso di mira la base Prince Sultan. Il Pentagono valuta di schierare altri 10.000 soldati in Medio Oriente. Primo attacco missilistico Houthi verso Israele. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver lanciato attacchi contro "obiettivi del regime" iraniano. Intanto la Thailandia annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Iran per attraversare lo Stretto di Hormuz. L'America in piazza, oggi 3.100 manifestazioni ‘No Kings’, mentre Rubio dice che la guerra durerà settimane.
Per approfondire:
- Perché è scoppiata ora la guerra tra Iran, Israele e Usa: i motivi dell’attacco e le origini del conflitto
- Guerre e crisi: è ora di chiedere conto a Trump e alle destre dei disastri che hanno combinato
Guerra Iran, l'America in piazza: oggi 3.100 manifestazioni No Kings
Sono 3.100 le manifestazione ‘No Kings' in programma oggi negli Stati Uniti. Gli organizzatori prevedono un'affluenza record per quella che si stima essere la maggiore manifestazione della storia americana. La bandiera ‘No Kings' è un contenitore di varie cause che vanno dal combattere la deriva autoritaria dell'amministrazione Trump alle proteste contro l'Ice passando per quelle contro la guerra in Iran.
Idf, abbattuti almeno due droni di Hezbollah dal Libano
Almeno due droni di Hezbollah lanciati dal Libano verso il nord di Israele sono stati intercettati dalla difesa aerea. Lo fanno sapere le Forze di Difesa Israeliane. Secondo quanto riporta il Times of Israel, i droni hanno fatto scattare le sirene in tutto il nord di Israele, compresa l'area della baia di Haifa.
Avvertita esplosione vicino all'aeroporto di Erbil
Un'esplosione è stata udita vicino all'aeroporto internazionale di Erbil, città nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo riporta l'Afp. Erbil ospita un importante complesso consolare statunitense, mentre il suo aeroporto accoglie consiglieri militari appartenenti a una coalizione internazionale anti-jihadista guidata dagli Stati Uniti.
Usa e Iraq intensificano la cooperazione contro gli attacchi filo-iraniani
Gli Stati Uniti e l'Iraq "intensificheranno la cooperazione" per prevenire gli attacchi filo-iraniani e garantire che il territorio iracheno non venga utilizzato per lanciare assalti contro le strutture statunitensi. Lo ha dichiarato l'ambasciata di Washington a Baghdad in un comunicato. "Le parti irachena e statunitense hanno deciso di intensificare la cooperazione per prevenire gli attacchi terroristici e garantire che il territorio iracheno non venga utilizzato come punto di partenza per alcuna aggressione contro il popolo iracheno, le forze di sicurezza irachene, le strutture e i beni strategici iracheni, nonché contro il personale statunitense, le missioni diplomatiche e la Coalizione globale", ha affermato l'ambasciata statunitense a Baghdad in un comunicato pubblicato su X.
Houthi dello Yemen: "In guerra al fianco di Iran ed Hezbollah fino a quanto l'aggressione Usa-Israele non si fermerà"
Dopo il lancio di primi razzi questa notte su Israele, gli Houthi dello Yemen hanno avvertito che saranno in guerra al fianco di Iran ed Hezbollah fino a quanto "l'aggressione" di Stati Uniti e Israele non si fermerà. "Gli attacchi "continueranno fino a quando gli obiettivi dichiarati non saranno raggiunti", con un "sostegno diretto alla Repubblica islamica dell'Iran e ai fronti di resistenza in Libano Iraq e Palestina, finchè l'aggressione non si fermera' su tutti i fronti di resistenza", ha spiegato un portavoce militare a quanto riporta Al Masirah.
Guerra Iran, cos'è successo nelle ultime ore: soldati Usa feriti in attacchi a base aerea saudita
Fonti consultate da Associated Press hanno riferito che più di due dozzine di soldati americani sono rimaste ferite negli attacchi iraniani contro una base aerea saudita nei giorni scorsi. L'Iran ha lanciato sei missili balistici e 29 droni contro la base aerea saudita Prince Sultan in un attacco avvenuto venerdì che ha ferito almeno più di una decina di soldati. La base era già stata attaccata due volte all'inizio della settimana, compreso un incidente che ha ferito 14 soldati statunitensi, secondo fonti informate. Situata a circa 96 chilometri dalla capitale saudita Riyadh, la base è gestita dalla Royal Saudi Air Force, ma è utilizzata anche dalle truppe statunitensi.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 28 marzo
Dodici militari USA sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Arabia Saudita: l’attacco ha preso di mira la base Prince Sultan. Il Pentagono valuta di schierare altri 10.000 soldati in Medio Oriente. Primo attacco missilistico Houthi verso Israele. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver lanciato attacchi contro "obiettivi del regime" iraniano. Intanto la Thailandia annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Iran per attraversare lo Stretto di Hormuz.