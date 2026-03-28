Iran, la guerra in diretta: raid su base Usa in Arabia Saudita, militari feriti. Rubio: “Il conflitto durerà settimane”

Fonti consultate da Associated Press hanno riferito che più di due dozzine di soldati americani sono rimaste ferite negli attacchi iraniani contro una base aerea saudita nei giorni scorsi. L'Iran ha lanciato sei missili balistici e 29 droni contro la base aerea saudita Prince Sultan in un attacco avvenuto venerdì che ha ferito almeno più di una decina di soldati. La base era già stata attaccata due volte all'inizio della settimana, compreso un incidente che ha ferito 14 soldati statunitensi, secondo fonti informate. Situata a circa 96 chilometri dalla capitale saudita Riyadh, la base è gestita dalla Royal Saudi Air Force, ma è utilizzata anche dalle truppe statunitensi.