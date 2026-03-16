Iran, la guerra in diretta: raid Israele su “vasta scala” su Teheran e voli sospesi a Dubai. Trump: “Futuro della NATO negativo se non aiuta su Hormuz”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, lunedì 16 marzo 2026, in tempo reale: l'esercito israeliano ha annunciato una nuova ondata di "attacchi su vasta scala" contro Teheran mentre la guerra entra nella sua terza settimana. Drone su una base italiana in Kuwait, distrutto un mezzo aereo. L'aeroporto di Dubai annuncia sospensione temporanea voli. Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli attacchi israeliani contro i depositi di carburante costituiscono un "ecocidio". Intanto, Donald Trump: "Futuro NATO molto negativo se non aiuta", sullo stretto di Hormuz, mentre il petrolio vola a 104 dollari al barile. Il presidente USA ha chiesto a 7 paesi di intervenire.
Per approfondire:
- Guerra del petrolio e rischio inflazione: perché rischiamo davvero una crisi globale
- "Gravi impatti sui Paesi del Golfo se la guerra in Iran dura più di 6 settimane": l'analisi
- Chi sta vincendo la guerra in Iran: "Successi di Israele, costi alti per USA, Teheran punta a logoramento"
- Perché è scoppiata ora la guerra tra Iran, Israele e Usa: i motivi dell'attacco e le origini del conflitto
Trump insulta reporter che chiede di Marines: "Sei odioso"
Il presidente americano Donald Trump è tornato a insultare un giornalista, questa volta uomo, che gli aveva fatto una domanda sgradita. "Può spiegarci perché sta inviando 5000 marines e marinai?", ha chiesto il reporter al presidente che a bordo dell'Air Force One aggiornava la stampa sugli sviluppi della guerra in Iran. "Lei è una persona davvero odiosa", gli ha risposto Trump. Non è la prima volta che il capo della Casa Bianca reagisce di fronte ai media, perlopiù se a porre questioni sono donne. Nel novembre del 2025 disse alla giornalista Catherine Lucey: "Stai zitta porcellina". All'inviata di Cbs Nancy Cordes replicò: "Sei stupida".
Trump: "Il Regno Unito si è rifiutato di intervenire, non lo dimenticheremo"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, ha affermato che la Gran Bretagna si è rifiutata di schierare le portaerei britanniche nell’ambito del conflitto in Medioriente. "Che otteniamo o meno il loro sostegno, posso dire questo: non lo dimenticheremo", ha affermato l'ex tycoon.
Scuola distrutta da un attacco aereo a Khomein
Un edificio scolastico è stato colpito da un attacco aereo all'alba nella città di Khomein, nell'Iran centrale, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Fars, che parla di un raid condotto da Stati Uniti e Israele. Le immagini diffuse mostrano gravi danni all'edificio della scuola maschile Shahid Khomeini. Un vicegovernatore della provincia di Markazi, citato dall'agenzia Mehr, ha dichiarato che l'attacco non ha causato vittime ma ha danneggiato alcune abitazioni nelle vicinanze. Anche la Mezzaluna Rossa iraniana ha diffuso le stesse immagini parlando di un bombardamento sulla scuola.
Drone abbattuto vicino all'ambasciata Usa, 2 morti nell'attacco a una base militare
Le difese aeree dell'Iraq si sono attivate per intercettare un drone nei pressi dell'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, secondo una fonte della sicurezza citata dall'emittente in lingua araba Al Jazeera. L'episodio arriva poche ore dopo un altro attacco sferrato tramite droni nella stessa area. In precedenza era stato segnalato un raid contro il quartier generale delle Forze di mobilitazione popolare nella zona di Jurf al Sakhar, vicino a Babilonia. Secondo un funzionario della sicurezza irachena, l'attacco ha causato almeno due morti.
Usa: "Operazione in Iran può durare ancora diverse settimane"
L'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran potrebbe durare ancora diverse settimane. Lo ha dichiarato il segretario all'Energia statunitense, Chris Wright. "Penso che questo sia un arco temporale probabile", ha detto Chris Wright a NBC News quando gli è stato chiesto se l'amministrazione degli Stati Uniti stia pianificando di prolungare l'operazione militare contro la repubblica islamica per diverse altre settimane.
Wsj: "Compagnie petrolifere avvertono Trump che è probabile che la crisi peggiori"
L'industria petrolifera ha avvertito l'amministrazione Trump che la crisi energetica causata dal conflitto con l'Iran probabilmente peggiorerà. Lo riferisce il Wall Street Journal. In una serie di incontri avvenuti alla Casa Bianca e in recenti conversazioni con il Segretario all'Energia Chris Wright e il Segretario degli Interni Doug Burgum, gli amministratori delegati di Exxon Mobil XOM, Chevron CVX e Conoco Phillips COP hanno avvertito che l'interruzione dei flussi energetici attraverso lo Stretto di Hormuz continueranno a creare volatilità nei mercati energetici globali.
Raid statunitensi vicino alla zona franca di Chabahar
Aerei da combattimento degli Stati Uniti avrebbero colpito strutture militari su una montagna nei pressi della Zona franca di Chabahar, nell'Iran sudorientale, secondo il servizio in lingua persiana di Voice of America. Nel corso dell'attacco sarebbero state udite forti esplosioni nell'area retrostante la zona commerciale. Chabahar si trova nella provincia di Sistan e Baluchistan, vicino al confine con il Pakistan.
Dubai: "Riprendono gradualmente i voli all'aeroporto dopo drone"
Stanno gradualmente riprendendo i voli all'aeroporto di Dubai. Lo ha reso noto il gestore aeroportuale, dopo che un "incidente legato a un drone" ha provocato un incendio in un deposito di carburante nelle vicinanze, mentre l'Iran continua i suoi attacchi nel Golfo. "I voli da e per DXB stanno gradualmente riprendendo verso destinazioni selezionate, dopo la sospensione temporanea attuata come misura precauzionale", ha dichiarato Dubai Airports in un comunicato stampa.
Macron a Pezeshkian: "Stop immediato ad attacchi inaccettabili nella regione"
Il presidente francese Emmanuel Macron ha riferito di aver parlato con il presidente iraniano Massoud Pezeshkian, al quale ha chiesto di porre "immediatamente" fine agli "inaccettabili attacchi" che Teheran sta conducendo nella regione, direttamente o tramite gruppi alleati, anche in Libano e Iraq. In un messaggio pubblicato su X, Macron ha ricordato che la Francia agisce in un quadro "strettamente difensivo" volto a proteggere i propri interessi, i partner regionali e la liberta' di navigazione, sottolineando che "e' inaccettabile" che il Paese venga preso di mira
Petrolio sale ancora in avvio: Brent +1,7% a un passo da 105 dollari
Avvio di settimana ancora in rialzo per il petrolio, in rally dall'avvio della guerra in Iran. Il Brent sale dell'1,7% a un passo dai 105 dollari al barile, 104,9, mentre il Wti statunitense guadagna l'1% e si porta a 97,81 dollari.
Israele: "Iniziate operazioni terrestri mirate nel sud del Libano"
Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato di aver iniziato "operazioni terrestri limitate e mirate" contro Hezbollah nel sud del Libano.
Trump: "Stiamo parlando con Iran ma non è pronto per accordo"
Il presidente Usa Donald Trump ha detto gli Usa stanno "parlando" con l'Iran, ma quest'ultimo non è "pronto" per un accordo che ponga fine alla guerra.
Trump: "Ho hiesto a circa sette Paesi di intervenire a Hormuz"
"Chiedo con insistenza di intervenire e proteggere il proprio territorio, perché è il loro territorio, è da lì che traggono la loro energia e dovrebbero aiutarci a proteggerlo". Lo ha detto sull'Air Force One il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riferendosi alla coalizione per lo Stretto di Hormuz. Trump ha definito la missione "un'impresa di modesta entità" perché le capacità missilistiche e dei droni iraniani sono state "decimate". Il presidente ha affermato di aver contattato "circa sette Paesi", ma che era troppo presto per dire chi si sarebbe fatto avanti, rifiutandosi inoltre di rivelare per quale posizione propendesse la Cina. "Abbiamo ricevuto alcune risposte positive, ma anche alcune persone che preferirebbero non essere coinvolte", ha aggiunto.
Trump a NATO su Stretto Hormuz: "Futuro negativo se non aiuta"
Donald Trump ha di nuovo chiesto con insistenza supporto per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, una via strategica per il trasporto del petrolio, ritenendo che il futuro sarebbe "molto negativo" per la NATO in caso di rifiuto di assistenza da parte dei suoi alleati. E che potrebbe rinviare la sua visita in Cina se Xi Jinping e Cina non risponderanno positivamente. "È del tutto normale che quanti traggono profitto da questo stretto contribuiscano a fare in modo che non accada nulla di spiacevole laggiù", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in un'intervista al Financial Times. "Se non ci sarà una risposta, o se questa sarà negativa, penso che questo avrà conseguenze molto negative per il futuro della NATO", ha aggiunto.
Aeroporto Dubai annuncia sospensione temporanea voli
Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato una sospensione temporanea dei voli durante la notte al Dubai International Airport, dopo un incendio provocato da un "incidente legato a un drone" che ha colpito un serbatoio di carburante. Non sono stati segnalati feriti, ma i funzionari hanno dichiarato di stare adottando "tutte le misure necessarie" per garantire la sicurezza pubblica. In un post su X, le autorità hanno affermato che la sospensione del traffico aereo è stata una "misura precauzionale per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri e del personale", consigliando ai viaggiatori di contattare la propria compagnia aerea per ulteriori aggiornamenti. Alcuni voli sono stati dirottati anche verso l'Al Maktoum International Airport, un altro aeroporto internazionale di Dubai.
Emirati Arabi: "Intercettati missili e droni provenienti da Iran"
Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che le difese aeree del Paese hanno intercettato missili e droni provenienti dall'Iran. "Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno attualmente rispondendo alle minacce di missili e droni provenienti dall'Iran", ha scritto il ministero su X. Questi episodi si inseriscono nell'attuale escalation regionale, con diversi attacchi missilistici e con droni lanciati dall'Iran contro Paesi del Golfo, ai quali gli Emirati Arabi Uniti stanno rispondendo tramite i propri sistemi di difesa aerea.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 16 marzo
Israele ha annunciato una nuova ondata di raid su Teheran, mentre l'aeroporto di Dubai ha fatto sapere di sospendere nuovamente i voli. Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli attacchi israeliani contro i depositi di carburante costituiscono un "ecocidio", mentre il petrolio vola di nuovo a 104 dollari al barile. Trump ha avvertito che la NATO si troverà ad affrontare un futuro "molto negativo" se gli alleati non contribuiranno alla messa in sicurezza dello Stretto di Hormuz nell'ambito del conflitto contro l'Iran.