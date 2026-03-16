Iran, la guerra in diretta: raid Israele su “vasta scala” su Teheran e voli sospesi a Dubai. Trump: “Futuro della NATO negativo se non aiuta su Hormuz”

"Chiedo con insistenza di intervenire e proteggere il proprio territorio, perché è il loro territorio, è da lì che traggono la loro energia e dovrebbero aiutarci a proteggerlo". Lo ha detto sull'Air Force One il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riferendosi alla coalizione per lo Stretto di Hormuz. Trump ha definito la missione "un'impresa di modesta entità" perché le capacità missilistiche e dei droni iraniani sono state "decimate". Il presidente ha affermato di aver contattato "circa sette Paesi", ma che era troppo presto per dire chi si sarebbe fatto avanti, rifiutandosi inoltre di rivelare per quale posizione propendesse la Cina. "Abbiamo ricevuto alcune risposte positive, ma anche alcune persone che preferirebbero non essere coinvolte", ha aggiunto.