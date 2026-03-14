Iran, la guerra in diretta: attacco con drone contro l’ambasciata Usa a Baghdad, Trump: “Li abbiamo completamente sconfitti”

Il 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran, uccidendo la Guida suprema Ali Khamenei e decine di alti esponenti del governo. Teheran ha reagito colpendo Israele, alcune basi Usa nel Golfo e i Paesi che le ospitano, bloccando il traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz e mobilitando Hezbollah dal Libano. La nuova Guida suprema è Mojtaba Khamenei, figlio del leader ucciso, mentre Donald Trump ha dichiarato che l’Iran sarebbe “completamente sconfitto” e in cerca di un accordo che lui non intende accettare.

Nelle ultime ore la tensione è cresciuta dopo un attacco con drone contro l’ambasciata statunitense a Baghdad, preceduto da diverse esplosioni e con due vittime: un giornalista della France Presse ha visto una colonna di fumo nero alzarsi dal complesso diplomatico. Intanto Israele spinge per l’ingresso in guerra dei Paesi del Golfo e i servizi israelo-americani cercano di coinvolgere anche milizie curde, mentre Teheran valuta il sostegno degli Houthi nello Yemen. Francia, Italia, Spagna e Turchia hanno inviato navi e F-16 a Cipro dopo un attacco con droni a una base britannica. Secondo il Financial Times Parigi e Roma starebbero trattando con l’Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz, ma il governo italiano smentisce.