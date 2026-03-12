Iran, la guerra in diretta: missile colpisce la base italiana a Erbil, in Iraq, nessun ferito. Bombe su Teheran e Beirut, sale il prezzo del petrolio

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, giovedì 12 marzo, in tempo reale. Nella tarda serata di ieri un missile ha colpito la base italiana di Erbil, in Iraq. Crosetto: "Non ci sono vittime né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene". Tajani: "I nostri militari sono al sicuro nel bunker". Intanto l'aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei su vasta scala a Teheran e a Beirut: nella capitale libanese almeno sette persone sono state uccise dai missili lanciati sul lungomare, in una zona centrale della capitale libanese.

La risposta di Teheran prosegue: missili prendono di mira Tel Aviv e installazioni militari USA in Medio Oriente, a partire da Arabia Saudita, Qatar, Dubai, Kuwait e Emirati Arabi Uniti. L'Iran continua a prendere di mira le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz: ieri colpite alcune portacontainer e almeno due petroliere che trasportavano carburante iracheno. Nonostante ciò Donald Trump ha continuato a ripetere che lo Stretto Hormuz è al sicuro. "È in ottima forma". Torna a salire il prezzo del petrolio. I primi sei giorni di guerra sono costati agli Stati Uniti almeno 1,3 miliardi di dollari.

