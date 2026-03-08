Iran, la guerra in diretta: USA e Israele colpiscono i depositi di petrolio di Teheran. Trump elogia Meloni: “Cerca sempre di aiutare”

Nono giorno di guerra: l'Iran afferma di essere in grado di combattere per almeno altri sei mesi contro Stati Uniti e Israele. "Le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran sono in grado di continuare almeno sei mesi di intensa guerra al ritmo attuale delle operazioni", ha dichiarato Ali Mohammad Naini, portavoce del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica citato dall'agenzia di stampa Fars.

Teheran ha annunciato che lo stretto di Hormuz è chiuso solo per le navi americane e israeliane e ha risposto a Trump il giorno dopo l'ultimatum sulla resa incondizionata: "Non ci arrenderemo mai". Pezeshkian si scusa coi paesi vicini per gli attacchi, che promette di fermare se da lì non partiranno altre incursioni nemiche.

Intanto Israele attacca anche il Libano: 4 morti e 10 feriti in un raid che ha colpito un hotel a Beirut, secondo le autorità locali. Attacco delle Idf all'aeroporto iraniano di Isfahan, distrutto "un numero imprecisato di jet da combattimento F14". Washington e Tel Aviv nella notte hanno colpito quattro depositi di carburante e un centro per il trasporto di prodotti petroliferi nelle province di Teheran e Alborz, ha riferito alla tv di Stato iraniana l’amministratore delegato della National Iranian Oil Products Distribution Company.

Meloni, "cerca sempre di aiutare, è un'ottima leader ed è una mia amica", ha dichiarato intanto Trump al Corriere della Sera rispondendo a una domanda sull'invio di forze della Marina italiana per difendere Cipro da un coinvolgimento nel conflitto tra le forze israelo-americane e l'Iran. "Amo l'Italia, penso che sia una grande leader", ha aggiunto.