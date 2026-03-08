Iran, la guerra in diretta: USA e Israele colpiscono i depositi di petrolio di Teheran. Trump elogia Meloni: “Cerca sempre di aiutare”

Gli aggiornamenti dall'Iran dopo l'attacco di USA e Israele: le ultime notizie di oggi, domenica 8 marzo, in tempo reale. Le aviazioni di Washington e Tel Aviv continuano per la prima volta hanno preso di mira i depositi di petrolio e gli impianti di raffinazione a Teheran, innescando vasti incendi in tutta la capitale. Israele: "Respinte nella notte quattro ondate di lanci missili dall'Iran". Almeno quattro persone sono rimaste uccise e altre dieci sono state ferite in un attacco aereo israeliano che ha colpito un hotel nel centro di Beirut. Donald Trump: "Meloni cerca sempre di aiutare, è un'ottima leader".
Gli attacchi israeliani ai siti petroliferi iraniani sono solo una prima escalation alla quale "seguiranno altre escalation nei prossimi giorni". Lo ha dichiarato a Radio 103 il ministro dell'Energia israeliano, Eli Cohen, secondo il quale sono nel mirino "tutti i bersagli che ci aiuteranno a colpire l'attuale regime iraniano". A una domanda sulla possibile durata del conflitto, Cohen ha risposto che "conosciamo l'orizzonte temporale entro il quale speriamo di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati". "C'è un piano di guerra, ci sono sviluppi sul terreno", ha aggiunto il ministro, "non vogliamo trovarci in una situazione dove in un anno o due ci sara' un altro round".
Nono giorno di guerra: l'Iran afferma di essere in grado di combattere per almeno altri sei mesi contro Stati Uniti e Israele. "Le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran sono in grado di continuare almeno sei mesi di intensa guerra al ritmo attuale delle operazioni", ha dichiarato Ali Mohammad Naini, portavoce del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica citato dall'agenzia di stampa Fars.
Teheran ha annunciato che lo stretto di Hormuz è chiuso solo per le navi americane e israeliane e ha risposto a Trump il giorno dopo l'ultimatum sulla resa incondizionata: "Non ci arrenderemo mai". Pezeshkian si scusa coi paesi vicini per gli attacchi, che promette di fermare se da lì non partiranno altre incursioni nemiche.
Intanto Israele attacca anche il Libano: 4 morti e 10 feriti in un raid che ha colpito un hotel a Beirut, secondo le autorità locali. Attacco delle Idf all'aeroporto iraniano di Isfahan, distrutto "un numero imprecisato di jet da combattimento F14". Washington e Tel Aviv nella notte hanno colpito quattro depositi di carburante e un centro per il trasporto di prodotti petroliferi nelle province di Teheran e Alborz, ha riferito alla tv di Stato iraniana l’amministratore delegato della National Iranian Oil Products Distribution Company.
Meloni, "cerca sempre di aiutare, è un'ottima leader ed è una mia amica", ha dichiarato intanto Trump al Corriere della Sera rispondendo a una domanda sull'invio di forze della Marina italiana per difendere Cipro da un coinvolgimento nel conflitto tra le forze israelo-americane e l'Iran. "Amo l'Italia, penso che sia una grande leader", ha aggiunto.
