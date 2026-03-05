Iran, il conflitto in diretta: Teheran smentisce lancio missile verso la Turchia, la Meloni: “Non siamo in guerra”

Gli aggiornamenti dall'Iran dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele: le ultime notizie di oggi, 5 marzo 2026 in tempo reale. La guerra nel Golfo continua ad allargarsi. Un missile lanciato dall’Iran verso lo spazio aereo della Turchia è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale, anche se Teheran ha smentito qualsiasi lancio, ribadendo di rispettare la sovranità turca. Nelle stesse ore una fregata iraniana è stata affondata da un sottomarino degli Stati Uniti al largo dello Sri Lanka: i morti sarebbero più di 80.

Raid congiunti di Israele e Stati Uniti hanno colpito diverse aree di Teheran, prendendo di mira anche il quartier generale dei Basij, la forza paramilitare legata ai Pasdaran. Washington ha destinato circa 50mila soldati al conflitto e continua a rafforzare la presenza militare nella regione. Colpita petroliera al largo del Kuwait, greggio in mare.

Sul fronte politico, il Senato americano ha bocciato la risoluzione dei democratici che chiedeva di limitare i poteri di guerra del presidente Donald Trump. Dall’Europa arriva invece la critica del premier spagnolo Pedro Sánchez: "È così che iniziano i disastri dell’umanità".

In Italia i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto riferiranno oggi in Parlamento sulla crisi, mentre la premier Giorgia Meloni riceverà il ministro degli Esteri degli Emirati: "Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci", dice. Ieri la presidente del Consiglio e Crosetto hanno incontrato al Quirinale il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha definito la situazione internazionale "grave". 192 italiani rientrati stanotte a Ciampino.