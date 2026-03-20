Iran, la guerra in diretta: Israele colpisce 130 infrastrutture a Teheran. Attacco iraniano su raffineria di petrolio in Kuwait

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: nuova notte di raid. L'esercito israeliano ha annunciato di aver avviato una nuova ondata di attacchi contro infrastrutture del governo iraniano a Teheran. In un messaggio su Telegram si legge: "L'Idf ha iniziato una serie di attacchi mirati contro infrastrutture del regime iraniano in tutta Teheran". Nella notte anche attacco iraniano in Kuwai: i droni hanno bombardato nuovamente la raffineria di petrolio di Mina Al-Ahmadi provocando incendi in diverse unità. Intanto Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone si preparano a studiare un piano per garantire la navigazione commerciale dello Stretto di Hormuz.
Pasdaran: "La produzione di missili prosegue, non siamo a corto"
Il portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane smentisce il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: "Teheran sta ancora producendo missili". All'agenzia di Stato Irna il generale Ali Mohammad Naeini ha inoltre precisato: "Il punteggio della nostra industria missilistica è 20 e non c'è motivo di preoccuparsi a questo proposito, perché produciamo missili anche in condizioni di guerra, il che è straordinario, e non ci sono particolari problemi di stoccaggio". E riferendosi all'opinione pubblica iraniana ha concluso: "Queste persone si aspettano che la guerra continui finché il nemico non sarà completamente annientato. La guerra finirà soltanto quando la sua ombra si sarà dissolta dal Paese". Ieri, parlando da Gerusalemme, Netanyahu aveva affermato che "dopo 20 giorni, l'Iran non è in grado di arricchire l'uranio né di produrre missili balistici".
Media: "Nella notte forti esplosioni in più città dell'Iran, presi di mira anche due siti militari"
Il media Iran International scrive che nella notte sono state segnalate forti esplosioni in diverse città iraniane. Si sono verificate soprattutto a Bandar Lengeh e Isfahan. E ancora: a Yazd due siti militari alla periferia della città sarebbero stati presi di mira nelle prime ore del mattino. I raid sono stati sentiti anche nelle contee di Bardsir e Baft, nella provincia di Kerman, e ad Arak.
Esercito israeliano: "Nuovo lancio missilistico iraniano contro area Gerusalemme, sirene d'allarme"
L'Idf ha rilevato un nuovo lancio di missili balistici dall'Iran, diretto verso il centro di Israele e l'area di Gerusalemme. Times of Israel: "Si prevede che le sirene d'allarme risuoneranno nei prossimi minuti".
Ambasciatore Iran in Francia: "Mojtaba Khamenei è vivo, non è nascosto in un bunker"
L'ambasciatore iraniano in Francia, Mohammad Amin-Nejad, fa sapere che il nuovo leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei "è vivo e in buona salute". Lo ha affermato in una intervista televisiva. Ha precisato inoltre che "non siamo obbligati a mostrarlo dietro una vetrina" e che guida suprema non si troverebbe in rifugi sotterranei.
Attacchi israeliani contro più città del Libano meridionale: diverse persone ferite
Diverse persone sono rimaste ferite in attacchi israeliani contro più città del Libano meridionale. Lo riportano i media statali: "Aerei da combattimento nemici israeliani hanno colpito all'alba, prendendo di mira le città di Bafliyeh e Hanine nei distretti di Tiro e Bint Jbeil". Le città prese di mira sarebbero sei.
Attaccata da raid iraniani nella notte per la seconda volta la raffineria di petrolio di Mina Al-Ahmadi in Kuwait
Nuovamente attaccata da droni iraniani nella notte la raffineria di petrolio di Mina Al-Ahmadi a Kuwait. Il bombardamento ha creato più di un incendio, lo stesso era successo giovedì. Il Kuwait ha affermato che i vigili del fuoco stavano cercando di domare le fiamme: al momento non risultano persone ferite. L'attacco iraniano è avvenuto mentre il Kuwait celebrava l'Eid al-Fitr, la festa che segna la fine del mese sacro di digiuno musulmano del Ramadan.
Israele: "Colpite oltre 130 infrastrutture in Iran"
Colpite oltre 130 infrastrutture in Iran nel corso della giornata di ieri 19 marzo, tra cui lanciatori di missili e sistemi di difesa aerea. Lo ha riferito Israele. In un messaggio su Telegram si legge: "L'Idf ha colpito più di 130 siti infrastrutturali appartenenti al regime iraniano. L'Idf continua a degradare l'apparato di missili balistici e i sistemi di difesa del regime iraniano in tutto il Paese".