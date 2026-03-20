Iran, la guerra in diretta: Israele colpisce 130 infrastrutture a Teheran. Attacco iraniano su raffineria di petrolio in Kuwait

Il portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane smentisce il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: "Teheran sta ancora producendo missili". All'agenzia di Stato Irna il generale Ali Mohammad Naeini ha inoltre precisato: "Il punteggio della nostra industria missilistica è 20 e non c'è motivo di preoccuparsi a questo proposito, perché produciamo missili anche in condizioni di guerra, il che è straordinario, e non ci sono particolari problemi di stoccaggio". E riferendosi all'opinione pubblica iraniana ha concluso: "Queste persone si aspettano che la guerra continui finché il nemico non sarà completamente annientato. La guerra finirà soltanto quando la sua ombra si sarà dissolta dal Paese". Ieri, parlando da Gerusalemme, Netanyahu aveva affermato che "dopo 20 giorni, l'Iran non è in grado di arricchire l'uranio né di produrre missili balistici".