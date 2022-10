Inizia il Governo Meloni, il giuramento dei ministri in diretta dal Quirinale

Le notizie di oggi sul governo Meloni, in programma alle 10.00 il giuramento in diretta streaming dal Quirinale, diretta tv sulle principali reti televisive italiane. Giorgia Meloni ha accettato l'incarico del Presidente della Repubblica di formare il nuovo Governo, presentando la lista dei ministri con e senza portafoglio. Si tratta di un governo con molti ministri politici, di cui 9 di Fratelli d'Italia, 5 della Lega e 5 di Forza Italia.

Dopo il giuramento del Presidente della Repubblica e della squadra dei Ministri si terrà domani il rito della campanella, quindi il passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni. L'iter per la formazione del nuovo governo terminerà la prossima settimana in Parlamento per il voto di fiducia alla Camera e al Senato, dopodiché l'esecutivo sarà pienamente in carica e potrà esercitare le proprie funzioni.

I ministri del governo Meloni

