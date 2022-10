Da Orban a Ursula von der Leyen gli auguri al nuovo governo e alla presidente del Consiglio Meloni Ii complimenti al nuovo governo in carica e alla premier Giorgia Meloni. “Grande giorno per la destra europea”, ha scritto in un tweet il premier ungherese Viktor Orban.

A cura di Annalisa Cangemi

Il governo di Giorgia Meloni, che ha appena giurato nelle mani del Presidente Mattarella al Quirinale, è ora in carica. Gli step successivi saranno domani, con la cerimonia della campanella e il passaggio di consegne. Dopo le rapidissime consultazioni la prima presidente del Consiglio donna ha accettato ieri pomeriggio l'incarico dal Capo dello Stato senza riserva, e ha immediatamente ufficializzato la sua lista dei ministri.

Questa mattina si è svolta la cerimonia al Colle, nel Salone delle Feste, e dopo gli ultimi passaggi e il voto di fiducia alle Camere, previsto per l'inizio della prossima settimana, il governo potrà iniziare a lavorare. La nascita dell'esecutivo Meloni è da record, è stato uno dei più rapidi: si insedia, infatti, ad appena 26 giorni dalle elezioni politiche. Guardando i precedenti, meglio di lei ha fatto Silvio Berlusconi, che in 24 giorni ricevette da Giorgio Napolitano l'incarico di formare il governo dopo le elezioni del 2008, accettando senza riserva e accorciando così i tempi. Mentre Romano Prodi che ne impiegò 27 nel 2006 per diventare premier avendo l'incarico da Oscar Luigi Scalfaro.

Subito si sono mobilitati i leader internazionali e le istituzioni europee per fare gli auguri al nuovo esecutivo. Da Ursula Von der Leyen a Viktor Orban sono arrivati tweet di congratulazioni subito dopo il giuramento. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha pubblicato una foto assieme alla leader di Fratelli d'Italia, scrivendo in un tweet "È un grande giorno per la destra europea!".

La presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, si è congratulata per la prima donna premier in Italia, affermando di "contare e attendere con impazienza, una cooperazione costruttiva con il nuovo governo sulle sfide che affrontiamo insieme".

Anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha fatto un tweet di congratulazioni alla nuova premier, invitandola al Consiglio Europeo e scrivendo in italiano la parte conclusiva del tweet, "per lavorare insieme per il bene dell'Unione Europea".

Auguri anche dalla presidente del Parlamento Ue, la maltese Roberta Metsola, si è a sua volta congratulata con la prima donna premier italiana, e sul suo profilo ufficiale ha twittato: "L'Europa ha bisogno dell'Italia", invitando a sostenere "l'Ucraina rimanendo uniti e determinati".