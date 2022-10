Il giuramento del governo Meloni al Quirinale: il nuovo esecutivo è adesso in carica Dopo la cerimonia del giuramento al Quirinale il nuovo governo di Giorgia Meloni è ufficialmente in carica.

A cura di Annalisa Cangemi

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione", sono state le parole declamate da Giorgia Meloni nel Salone delle Feste al Quirinale. Si è appena concluso il giuramento del nuovo governo, guidato dalla prima presidente del Consiglio donna della storia italiana, Giorgia Meloni. Conclusa la cerimonia, con la formula di rito letta – recitata a memoria nel caso della premier – davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da questo momento è ufficialmente in carica. Dopo la presidente del Consiglio Meloni, che è arrivata da sola a bordo dell'auto di servizio, si sono alternati i due vice premier Tajani e Salvini, poi i ministri senza portafoglio e a seguire tutti gli altri.

Uno dopo l'altro si sono avvicinati al Presidente della Repubblica. Il nuovo esecutivo è composto da 24 ministri, di cui solo 6 sono donne: Interno Matteo Piantedosi; Giustizia Carlo Nordio; Difesa Guido Crosetto; Economia e finanze Giancarlo Giorgetti; Imprese e made in Italy Adolfo Urso; Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida; Ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin; Lavoro e politiche sociali Marina Elvira Calderone; Istruzione e merito Giuseppe Valditara; Università Annamaria Bernini; Cultura Gennaro Sangiuliano; Salute Orazio Schillaci; Turismo Daniela Santanchè; Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani; Affari regionali e autonomie Roberto Calderoli; Affari europei, politiche di coesione territoriale e Pnrr Raffaele Fitto; Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo; Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati; Sport e giovani Andrea Abodi; Disabilità Alessandra Locatelli; Sud e politiche del mare Nello Musumeci; Famiglia, natalità, pari opportunità Eugenia Maria Roccella. I ministri di Fdi sono 9, 5 per Lega e Forza Italia, più 5 ministri ‘tecnici'

In molti casi i ministri sono stati accompagnati dai familiari, per Giorgia Meloni erano presenti anche il compagno, Andrea Giambruno, e la figlia Ginevra, che hanno assistito alla cerimonia. Subito dopo c'è stata la consueta foto di rito del nuovo Governo. Successivamente la premier e tutti i ministri si sono spostati nella sala degli Specchi del Quirinale per un breve saluto con il Presidente della Repubblica.