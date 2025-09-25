Sumud Flotilla, Crosetto in diretta alla Camera: “Non possiamo garantire sicurezza se entrano in acque israeliane”

Intervenendo alla Camera dopo l’informativa urgente del ministro della Difesa Guido Crosetto, il deputato della Lega Paolo Formentini ha espresso la netta contrarietà del suo partito al riconoscimento dello Stato palestinese nelle attuali condizioni: "Finché c’è Hamas, non si può parlare di riconoscimento. Farlo significherebbe favorire i terroristi. Non è una scusa, ma uno sforzo concreto per cercare la pace". Formentini ha poi criticato duramente quella che ha definito "la strumentalizzazione delle missioni umanitarie", sostenendo che "in questo momento non servono spot elettorali, ma unità e responsabilità nazionale". Secondo il deputato, "chi non prende le distanze da chi distrugge tutto, è complice".

Nel passaggio più contestato del suo intervento, Formentini ha dichiarato: "Non staremo mai con Francesca Albanese, che semina odio", riferendosi alla relatrice ONU per i diritti umani nei territori palestinesi. Le sue parole hanno provocato vivaci proteste dai banchi dell’opposizione. A quel punto è intervenuto il presidente di turno dell’Aula, Fabio Rampelli, per richiamare all’ordine i deputati: "Non si capisce perché quando parlate voi non volete essere disturbati, e quando parlano gli altri, sì", ha detto rivolgendosi alle opposizioni.

Formentini ha infine accusato le minoranze di alimentare una "campagna di odio" e ha concluso: "Chi grida ‘assassino’ in Aula fomenta l’odio e non accetta il confronto democratico".