Russia Ucraina, le news di oggi 16 maggio 2022

82esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale di oggi lunedì 16 maggio. Si aprono le porte della Nato, pronta ad accogliere Finlandia e Svezia. A Helsinki è stata ufficialmente annunciata l'intenzione di presentare la domanda di adesione, martedì toccherà a Stoccolma. Stoltenberg: “Momento storico, saremo più forti”. La finlandese Sanna Marin: "Il rischio di una guerra nucleare è serio”. Di Maio dice che anche la Turchia è d'accordo. Il ministro Kuleba vede Blinken: "In arrivo altre armi e aiuti”. Continua intanto la guerra, con gli ucraini che denunciano l’utilizzo di bombe al fosforo sull’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove gli uomini asserragliati “si preparano alla battaglia finale”. Secondo Zelensky i russi si stanno preparando a un nuovo attacco sul Donbass.

