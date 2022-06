Guerra Ucraina-Russia, news di oggi in diretta. Zelensky “Severodonetsk epicentro dello scontro in Donbass”

Gli aggiornamenti in tempo reale dal 107esimo giorno di guerra. A Severodonestk bombardato due volte l'impianto chimico Azot con 800 civili all'interno, di cui 600 residenti e 200 dipendenti. Kiev: "2500 combattenti della Azovstal in campo di detenzione nel Donetsk". Ma il Cremlino: "Nessuna informazione in merito". Nella sedicente Repubblica popolare del Donetsk condannati a morte tre mercenari al servizio dell'esercito ucraino, due britannici e un marocchino. Putin: "Non faremo la fine dell'Urss, nostra economia resta aperta". La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: "Ricostruiremo l'Ucraina, è un nostro dovere". Il premier Draghi: per contrastare il caro energia l'Ue valuti di replicare strumenti come Sure

