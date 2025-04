Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, attacco con droni su Dnipro: 3 morti, anche un bimbo. Oggi Rubio e Witkoff a Parigi da Macron

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia, le notizie in diretta di giovedì 17 aprile. Oggi è in programma la visita del segretario di Stato Usa Marco Rubio e dell’inviato speciale Steve Witkoff in Francia da Emmanuel Macro. Il presidente ucraino Zelensky ha promesso vendetta alla Russia per l'attacco a Sumy: "Dobbiamo rispondere agli attacchi russi, e non lasceremo in pace su questa terra questi bastardi che hanno ucciso il nostro popolo". Attacco massiccio con droni russi su Dnipro: tre morti, tra cui un bambino.

Guerra Russia-Ucraina, le ultime notizie:

21 minuti fa 09:55 Eliseo: "Macron-Rubio-Witkoff parleranno di Ucraina, dazi e Gaza" Nei due incontri oggi all'Eliseo di Emmanuel Macron con l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e con il segretario di Stato Marco Rubio, "sarà fatto il punto sui negoziati di pace per mettere fine all'aggressione russa in Ucraina": lo si apprende da fonti dell'Eliseo. Gli incontri faranno seguito alle conversazioni di Macron con Trump e ai lavori condotti nel quadro della coalizione dei ‘volenterosi', copresieduta da Gran Bretagna e Francia, riunita lo scorso 27 marzo all'Eliseo. Gli incontri di oggi "saranno anche l'occasione di discutere di dazi e della situazione in Medio Oriente in una logica di de-escalation nella regione", ha detto ancora la fonte della presidenza francese. A cura di Biagio Chiariello 35 minuti fa 09:42 Trump proroga di 1 anno divieto ingresso navi russe in porti Usa Il presidente statunitense Donald Trump ha prorogato di un altro anno il divieto di ingresso delle navi russe nei porti americani, secondo un'ordinanza pubblicata sul Federal Register degli Stati Uniti: lo riportano i media internazionali. Secondo la direttiva, le politiche e le azioni della Russia"continuano a rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti" attraverso violazioni delle relazioni internazionali. Il divieto era stato introdotto per la prima volta dall'ex presidente Joe Biden nell'aprile del 2022. E' vietato l'ingresso nei porti statunitensi alle navi battenti bandiera russa o con legami con la Russia. Da allora, questa restrizione è stata prorogata più volte. A cura di Biagio Chiariello 59 minuti fa 09:18 Consigliere di Zelensky a Parigi per incontri con Usa e Ue Il principale collaboratore di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, e i ministri degli Esteri e della Difesa ucraini Andriy Sybiga e Rustem Umerov sono arrivati a Parigi per incontrare "rappresentanti" americani ed europei nell'ambito degli sforzi per un cessate il fuoco. Lo fa sapere il capo di gabinetto di Zelensky, mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato presidenziale Steve Witkoff sono ancora attesi nella capitale francese. L'annuncio di Yermak sui social media precisa che hanno in programma di incontrare "rappresentanti di Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti", senza specificare chi. A cura di Biagio Chiariello 1 ora fa 08:26 Salgono a tre le vittime a Dnipro: anche un bambino Salgono a tre le vittime dell'attacco di droni russi alla cittadina di Dnipro. "In tarda serata il nemico ha attaccato Dnipro con droni – si legge in un post Telegram del State Emergency Service – i russi hanno ucciso tre persone, incluso un bimbo". A cura di Biagio Chiariello 2 ore fa 07:37 Oggi a Parigi anche il ministro degli Esteri del Regno Unito Il ministro degli Esteri britannico David Lammy si recherà domani a Parigi, in occasione della visita del segretario di Stato Usa Marco Rubio e dell'emissario di Donald Trump Steve Witkoff. Lo si apprende da fonti alleate. A cura di Biagio Chiariello 2 ore fa 07:28 Attacco massiccio di droni kamikaze a Dnipro: tre morti, 16 feriti, anche un neonato Un’ondata di droni kamikaze russi ha colpito duramente Dnipro mercoledì sera, seminando morte e distruzione nel cuore del sud-est ucraino. Il bilancio è tragico: tre le vittime, tra cui una giovane donna e un’anziana, e almeno 16 i feriti, secondo quanto riferito dal governatore regionale Serhiy Lysak.

Nel suo messaggio diffuso su Telegram, Lysak ha rivelato che tra i feriti ci sono anche tre bambini – due di 11 e 6 anni, e un neonato di appena nove mesi. Cinque persone restano ricoverate in ospedale.

"I russi hanno colpito Dnipro con droni nel cuore della notte", si legge in un comunicato del Servizio di Emergenza statale ucraino. "Tre persone sono state uccise, incluso un bambino". Una strage che riaccende la tensione e il dolore in una città già martoriata dal conflitto. A cura di Biagio Chiariello 2 ore fa 07:19 Guerra in Ucraina, news in diretta oggi 17 aprile Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha giurato di far pagare cara alla Russia l’offensiva su Sumy. “Dobbiamo reagire agli attacchi russi. Non daremo tregua a questi vigliacchi che hanno massacrato il nostro popolo su questa terra”, ha dichiarato nel suo discorso serale, con parole cariche di rabbia e determinazione.

Nel frattempo, il segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, sono attesi a Parigi dal 16 al 18 aprile. In agenda, colloqui con i partner europei per sostenere l'iniziativa del presidente Trump: mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina e fermare l'emorragia di sangue. A cura di Biagio Chiariello