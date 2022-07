Guerra Russia Ucraina, ultime notizie. Zelensky: “La Russia vive la peggior crisi da 50 anni”. Esercito ucraino via da Lysychansk

132esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie in tempo reale. La Russia ora controlla tutta la Regione di Lugansk. Putin: "L'offensiva deve continuare". Nonostante il presidente ucraino Zelensky lo abbia negato a più riprese, alla fine lo stesso esercito di Kiev ha ammesso di essersi ritirato da Lysychansk, ultima roccaforte contro l'invasione russa. "Proteggiamo la vita dei soldati e del nostro popolo. Ricostruiremo le mura e riconquisteremo la terra e questo vale anche per Lysychansk", ha promesso il leader ucraino.

