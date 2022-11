Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: oltre 4,5 milioni senza elettricità, l’Italia continuerà a fornire armi a Kiev

"Secondo me non ci potrà essere una soluzione militare al conflitto perché la Russia non ha conseguito i suoi scopi strategici e perché l' Ucraina ha reagito con un forte senso di nazione. D'altra parte i territori presi dai russi non possono essere riconquistati. Ora ci sarà la pausa invernale, il freddo intensificherà la guerra di trincea con il riposizionamento dei due schieramenti. A primavera le ostilità ricominceranno in maniera più violenta, a meno che la comunità internazionale riuscirà a catalizzare gli sforzi per una soluzione negoziale". Lo affermare il capo di stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in un'intervista al Corriere della sera, parlando del suo conflitto in Ucraina. Sul rischio di una escalation nucleare da parte della Russia, l'ammiraglio ha aggiunto affermando "che a queste minacce ci sia un seguito è poco verosimile: ci sarebbe un effetto domino non arrestabile. Bisogna considerare quello che viene detto nell'ambito di un confronto per il dominio cognitivo: cercare di posizioni di forza, nel tentativo di acquisire indebolire psicologica- mente l'avversario e raggiungere un vantaggio quando ci si siederà a un tavolo".