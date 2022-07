Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, UK: “Successi minimi per l’offensiva in Donbass”. Putin: “Su sblocco grano facciamo progressi”

147esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Ieri l’incontro tra Putin e Erdogan per discutere dell'esportazione di grano ucraino: "Non è tutto risolto ma facciamo progressi", ha detto il presidente russo. "Continueremo ad aiutare l'Ucraina a difendersi" dalla Russia, ha detto il portavoce della Casa Bianca Joh Kirby, aprendo la strada a nuove sanzioni contro Mosca. Sul fronte energetico, si prospetta la riapertura del flusso di gas da Nord Stream giovedì. In una telefonata a Zelensky Draghi ha ribadito l'appoggio dell'Italia all'Ucraina.

