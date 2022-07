Mamma e figlio muoiono sotto i missili russi: il Paese in ginocchio al passaggio del carro funebre Il video in arrivo da Malaya Mochulka, cittadina nel sud-est dell’Ucraina, dove decine di cittadini si sono inginocchiati al passaggio delle salme di Viktoria Rekuta, 35 anni, e di suo figlio Maxim Zharyi, 7 anni, rimasti uccisi nell’attacco russo a Vinnytsia.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un intero paese in ginocchio. Stanno facendo il giro del mondo le immagini che arrivano da Malaya Mochulka, nel sud-est dell'Ucraina vicino al confine con la Moldavia, dove c'è stata grande commozione al funerale di Viktoria Rekuta, 35 anni, e di suo figlio Maxim Zharyi, 7 anni, morti sotto le bombe russe nei giorni scorsi.

Tutti i cittadini del posto si sono inginocchiati lungo la strada mentre i corpi dei due venivano portati al loro ultimo luogo di riposo. Il filmato del corteo funebre di Viktoria e Maxim è stato ripreso dalla giornalista locale Irina Lupeshchenko.

Viktoria e il figlio stavano visitando una clinica nella vicina città di Vinnytsia intorno alle 10:50 di giovedì scorso quando la struttura è stata colpita da un missile russo Kalibr lanciato da un sottomarino nel Mar Nero. Altri due bambini erano tra i 24 uccisi nell'attacco, che ha ferito più di 200 persone e danneggiato decine di edifici.

Attacco, questo, che l'Unione europea ha condannato con forza: "Questa atrocità a Vinnytsia è l'ultima di una serie di attacchi brutali contro civili e infrastrutture civili", hanno sottolineato l'Alto rappresentante per la Politica estera Josep Borrell e il commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic.

Ksenia Denisyuk, un'amica di Viktoria, ha detto del piccolo: "Era un bambino meraviglioso, brillante e gentile. Insieme sono andati in una clinica – questo è stato il momento in cui il Paese terrorista ha colpito il centro medico. Maxim è stato identificato solo con un test del DNA".

Maxim è uno dei tanti minori morti dall'inizio della guerra in Ucraina. Solo qualche giorno fa avevano fatto il giro del mondo le immagini del funerale di un'altra bambina, la piccola Liza Dmytrieva, di quattro anni e affetta da sindrome di Down, uccisa sempre dal bombardamento russo della scorsa settimana a Vinnytsia. "Quante volte abbiamo chiesto di chiudere il cielo? E il mondo resta a guardare come viene massacrata l'Ucraina. I nostri bambini vengono assassinati, i nostri soldati e la nostra gente uccisa", ha commentato la mamma della piccola.