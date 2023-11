Guerra in Israele, news di oggi in diretta, Hamas: “In campo profughi Jabalya uccisi 195 palestinesi”. Biden: “Serve una pausa per far uscire i prigionieri”

"Penso che abbiamo bisogno di una pausa. Una pausa significa dare tempo per far uscire i prigionieri": lo ha detto Joe Biden ad un evento elettorale in Minnesota, dopo che un membro del pubblico aveva gridato "come rabbino ho bisogno che lei chieda un cessate il fuoco adesso". Lo riferisce il pool di reporter al seguito, senza precisare se il presidente si riferisse agli ostaggi o a coloro che sono trattenuti nella Striscia di Gaza. La Casa Bianca ha successivamente diffuso un messaggio chiarificatore affermando che Biden si riferiva agli ostaggi che Hamas ha rapito durante l'attacco a Israele del 7 ottobre. Biden ha anche dichiarato in un tweet: "Oggi, grazie alla leadership americana, abbiamo garantito un passaggio sicuro ai palestinesi feriti e ai cittadini stranieri per uscire da Gaza. Ci aspettiamo che i cittadini americani se ne vadano oggi".