Guerra Israele-Libano, news in diretta. Khamenei: “Il martirio di Sinwar non fermerà Hamas”. Raid a Gaza: 30 morti, anche bimbi

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha replicato alle dichiarazioni del presidente americano Joe Biden a Berlino, che ha detto di sapere come e quando Israele attaccherà l'Iran, in rappresaglia per gli attacchi missilistici di Teheran del primo ottobre su Israele. "Chiunque abbia conoscenza o comprensione di ‘come e quando Israele attaccherà l'Iran', e/o fornisca i mezzi e il sostegno per tale follia, dovrebbe logicamente essere ritenuto responsabile per ogni possibile vittima", ha avvertito Araghchi in un messaggio sul suo account X ieri sera. Gli Stati Uniti hanno iniziato a schierare un sistema avanzato di difesa missilistica Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) per rafforzare la difesa di Israele, prima dell'attacco di Tel Aviv.