Guerra Israele-Iran in diretta: esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea. Folla ai funerali di militari e scienziati uccisi nei raid

Gli aggiornamenti in diretta sulla guerra tra Israele e Iran oggi, 28 giugno 2025 nel giorno 16 di conflitto. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Secondo Iran International, esplosioni sono state udite a Eslamshahr, nella parte occidentale di Teheran, ed è stasata attivata la contraerea. Ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che un'intesa sul conflitto a Gaza è "vicina".

A Teheran i funerali di Stato per circa 60 persone, tra cui comandanti militari e scienziati nucleari, uccisi nella guerra con Israele, secondo quanto riportato dai media statali. "La cerimonia in onore dei martiri è ufficialmente iniziata", ha dichiarato la TV di Stato, mostrando filmati di persone in abiti neri che sventolavano bandiere iraniane e tenevano in mano le foto dei comandanti militari uccisi.

7 minuti fa 10:08 Pezeshkian ai funerali a Teheran per le vittime della guerra Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian partecipa al funerale, iniziato oggi a Teheran, di oltre 60 iraniani, principalmente comandanti militari, scienziati nucleari, nonché di quattro donne e quattro bambini, morti durante la guerra di 12 giorni con Israele. Il corteo funebre è partito dall'Università di Teheran, vicino a piazza Enghelab, e proseguirà fino a piazza Azadi. Le immagini della televisione di Stato mostrano le bare, coperte dalla bandiera iraniana, e le foto dei defunti durante la cerimonia organizzata dallo Stato. Anche il comandante delle Forze Qods delle Guardie Rivoluzionarie, Esmail Qaani, è tra le migliaia di persone presenti al corteo. Hossein Salami delle Guardie Rivoluzionarie, il capo di stato maggiore delle forze armate Mohammad Bagheri, insieme alla moglie e alla figlia giornalista, lo scienziato nucleare Mohammad Mehdi Tehranchi e sua moglie, e il comandante delle Forze Aerospaziali delle Guardie Rivoluzionarie Amirali Hajizadeh sono tra le personalità militari il cui funerale si terrà oggi. In occasione dell'evento, il governo ha annunciato oggi la chiusura di tutti gli enti pubblici, ad eccezione di banche e centri sanitari. Il Ministero della Salute ha annunciato che almeno 627 civili sono stati uccisi durante gli attacchi israeliani. A cura di Ida Artiaco 21 minuti fa 09:54 Il comandante delle forze Quds Qaani in corteo in Iran: era stato dato per morto Anche il comandante delle Forze Quds delle Guardie Rivoluzionarie, Esmail Qaani, è tra le migliaia di persone presenti al corteo che sfila a Teheran per i funerali dei comandanti militari morti durante la guerra di 12 giorni con Israele. Qaani era stato dato per morto nell'attacco israeliano all'Iran del 13 giugno scorso, tuttavia un video rilanciato sui social il 24 giugno apparentemente mostrava il generale vivo a Teheran, senza tuttavia conferme ufficiali. Qaani era stato dato per morto anche lo scorso ottobre, quando si ipotizzò che fosse rimasto ucciso in un raid dell'Idf su Beirut. A cura di Ida Artiaco 27 minuti fa 09:48 Raid israeliano su tenda nell'area di al-Mawasi: 6 morti Almeno sei palestinesi sono rimasti uccisi nel bombardamento lanciato oggi dalle forze sraeliane sulle tende che ospitano gli sfollati nella zona di al-Mawasi, a ovest di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Lo riportano i media palestinesi. A cura di Ida Artiaco 44 minuti fa 09:31 In piazza a Teheran Shamkhani, ferito in raid israeliano Shamkhani, consigliere di Ali Khamenei, incaricato dei negoziati con gli Stati Uniti, era stato preso di mira dai raid israeliani il primo giorno del conflitto, il 13 giugno, rimanendo ferito. "Era mio destino sopravvivere ferito, e così rimango, ancora oggi causa dell'odio del nemico – aveva scritto nei giorni scorsi su X – mi sacrificherei cento volte per l'Iran". A cura di Ida Artiaco 51 minuti fa 09:24 Idf: "Apparentemente abbattuto" un missile lanciato dallo Yemen Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno "apparentemente intercettato con successo" un missile lanciato dallo Yemen. In una nota su Telegram, le Idf hanno precisato che le sirene antiaeree sono state attivate secondo il protocollo. Come riporta il quotidiano Times of Israel, non si hanno notizie di feriti o impatti. Le sirene sono risuonate a Beersheba, Dimona, Arad e nelle aree circostanti, nel sud di Israele. Quattro minuti prima della loro attivazione, e' stato diramato un avviso ai civili tramite una notifica push sui loro telefoni. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 09:13 Araghchi: "Se Trump vuole accordo, smetta di insultare Khamenei" Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha invitato il presidente americano Donald Trump a non mancare di rispetto alla Guida suprema, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, se vuole arrivare a accordo con l'Iran. "Se il Presidente Trump è sincero quando dice di volere un accordo, dovrebbe mettere da parte il tono irrispettoso e inaccettabile nei confronti della Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Khamenei, e smettere di ferire i suoi milioni di seguaci", ha scritto il ministro su X. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 08:36 Al-Jazeera: "Almeno 14 morti dall'alba nella Striscia di Gaza" Almeno 14 persone sono rimaste uccise dalle prime ore di oggi nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera, che cita fonti mediche dell'enclave palestinese. Tra le vittime ci sono sei persone morte nel sud della Striscia. Qui, secondo le notizie della tv, le forze israeliane avrebbero colpito tende di sfollati nella zona di al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis. Stando ai reporter dell'emittente, almeno altre otto persone – tra le quali ci sarebbero una donna e due minori – sono morte a Saftawi, a nord di Gaza City, in un raid israeliano che ha colpito la Osama Bin Zaid School, dove hanno trovato rifugio molti sfollati. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 08:26 Suonano le sirene nel sud di Israele, lanciato missile dallo Yemen Le sirene dell'allarme antiaereo sono tornate a suonare stamani nel sud di Israele, anche a Be'er Sheva e Dimona, per un missile lanciato dallo Yemen. Lo riportano i media locali. Le forze israeliane (Idf) hanno reso noto che è stato effettuato "un tentativo di intercettare" il missile, che "sembra sia stato intercettato con successo". A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 08:19 Media: "Netanyahu negli Usa per accordo con Siria" Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu intende andare a Washington per promuovere un accordo sugli ostaggi e la normalizzazione con la vicina Siria. Lo ha riferito Canale 12. Secondo l'emittente israeliana, e' ormai convinzione diffusa in Israele che la normalizzazione con i paesi dell'area arriverà solo attraverso un impegno con il presidente americano Donald Trump per mettere fine alla guerra a Gaza. Netanyahu sarebbe interessato a un'intesa non solo con la Siria, ma a un pacchetto che includa anche Arabia Saudita, Libano, Indonesia e Malesia negli Accordi di Abramo. A cura di Ida Artiaco 2 ore fa 08:14 Idf: "Attivata contraerea per missile dallo Yemen" Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno detto di avere individuato il lancio di un missile proveniente dallo Yemen e diretto su Israele. "I sistemi di difesa aerea sono stati attivati per intercettare la minaccia", afferma l'Idf su Telegram. Le sirene hanno suonato in varie aree di Israele e la popolazione è stata invitata a seguire il protocollo indicato dal Comando interno. A cura di Ida Artiaco 2 ore fa 08:09 Media: "Esplosioni udite a Teheran, attivata contraerea" Secondo Iran International, esplosioni sono state udite a Eslamshahr, nella parte occidentale di Teheran, ed è stasata attivata la contraerea. Iran International cita post di testimoni oculari sui social media. L'area di Bidganeh, nella parte occidentale di Teheran, ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni, aggiunge il media iraniano. A cura di Ida Artiaco 2 ore fa 08:04 Folla a Teheran per funerali vittime alto rango raid Idf Una folla è scesa in strada a Teheran per i funerali di Stato di una sessantina tra militari di alto rango e scienziati nucleari uccisi nella guerra di 12 giorni con Israele. I media iraniani hanno mostrato le immagini delle bare delle vittime avvolte nella bandiera dell'Iran, ciascuna con la foto del defunto, allineate su rimorchi di tir circondati da centinaia di persone. La cerimonia è iniziata nel centro della capitale iraniana, nella famosa piazza Enghelab (della Rivoluzione). Il corteo funebre percorrerà poi a piedi 11 chilometri per raggiungere piazza Azadi. A cura di Ida Artiaco 2 ore fa 07:58 Trump: "30 mld a Teheran per nucleare civile? Ridicolo, è una bufala" Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump smentisce le notizie diffuse da alcuni media secondo cui l'amministrazione americana avrebbe discusso la possibilità di aiutare l'Iran ad accedere a 30 miliardi di dollari per costruire un programma nucleare per la produzione di energia civile. "Chi tra i Fake News Media è il farabutto che dice che ‘il Presidente Trump vuole dare all'Iran 30 miliardi di dollari per costruire strutture nucleari non militari?'. Mai sentito parlare di questa idea ridicola. È solo un'altra bufala – scrive Trump sul social Truth -. Questa gente è malata". A cura di Ida Artiaco 2 ore fa 07:55 Guerra Israele-Iran, le ultime notizie in diretta oggi 28 giugno Resta alta la tensione tra Iran e Israele dopo la fine ufficiale della guerra dei 12 giorni. Secondo Iran International, esplosioni sono state udite a Eslamshahr, nella parte occidentale di Teheran, ed è stasata attivata la contraerea. Iran International cita post di testimoni oculari sui social media. Intanto, migliaia di persone in lutto hanno percorso le strade del centro di Teheran per i funerali del capo della Guardia Rivoluzionaria e di altri alti comandanti e scienziati nucleari uccisi durante una guerra di 12 giorni con Israele. Le bare del capo della Guardia, Gen. Hossein Salami, del capo del programma di missili balistici della Guardia, Gen. Amir Ali Hajizadeh e di altri sono state trasportate su camion lungo Azadi Street, nella capitale. Si tratta dei primi funerali pubblici di alti comandanti dopo il cessate il fuoco e la televisione di Stato iraniana ha riferito che sono stati celebrati per 60 persone in totale, tra cui quattro donne e quattro bambini. A cura di Ida Artiaco