Guerra Israele-Iran in diretta, nuovo lancio di missili su Teheran e Tel Aviv, Khamenei: “La battaglia ha inizio”. Trump: “Sappiamo dove si nasconde”

"Col cambio di regime in Iran si rischia lo scenario Libia o Yemen". Lo spiega in un'intervista a Repubblica David Petraeus, ex capo della Cia e del Central Command, commentando la situazione internazionale con il conflitto tra Israele e Iran. Nethanyahu vuole eliminare "penso il programma nucleare" e non il regime anche se "nessuno verserebbe una lacrima se il regime venisse rovesciato, ma credo che le probabilità che ciò accada non siano elevate – rimarca -. È molto solido. Ci sono centinaia di migliaia di individui nei servizi di sicurezza e milioni nella milizia Basij. Molti altri nella cerchia ristretta del potere hanno tutto l'interesse a preservare il regime e non esiste una forza armata interna organizzata che possa abbatterlo".

Petraeus ha aggiunto che "se l'Iran rispondesse di voler tornare al tavolo delle trattative, dovrebbe accettare le condizioni dall'inviato Witcoff, ovvero non solo rinunciare all'arricchimento, ma smantellare tutto il programma nucleare – prosegue -. Gli Usa sono ora in una posizione molto più forte e credo che Teheran lo riconosca. Israele ha la superiorità aerea, può continuare a distruggere le infrastrutture nucleari, ma anche quelle dell'energia". Secondo l'ex generale "sarà molto doloroso per loro accettare le condizioni dell'accordo sul tavolo, ma l'alternativa sarebbe ancora più dolorosa". Trump ha definito possibile il coinvolgimento americano, la partecipazione al conflitto o la risposta agli attacchi iraniani sono "entrambe ipotesi possibili. Ma più diventa realistico che gli Usa aiutino Israele a distruggere Fordow e gli altri siti, maggiori sono le probabilità che l'Iran torni al tavolo e accetti condizioni che rifiutava prima della campagna militare", conclude.