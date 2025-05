Israele, news in diretta sulla guerra a Gaza: a Rafah assalti e spari al centro aiuti, Onu: “Almeno 47 feriti”

"Non c'era la politica nella sua informativa, ministro Tajani, e se c'era, era parentetica. Israele ha scelto sbagliando una modalità privatizzata e militarizzata degli aiuti militari. Noi che siamo multilaterali dobbiamo dire che questo è un modo sbagliato. Queste parole devono essere parole politiche pronunciate in modo stentoreo. Avrei voluto sentire da lei che gli aiuti umanitari non possono essere strumentalizzati e che non possono essere utilizzati come ‘esca' per far spostare la popolazione palestinese", ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, in replica all'informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani, su Gaza.

"Oggi questa è una guerra senza scopo, senza obiettivi, mai dalla sua fondazione Israele ha combattuto una guerra come questa, basta. Israele non deve andare avanti, Netanyahu si deve fermare, Hamas deve liberare gli ostaggi. Noi stiamo con gli israeliani che vogliono che Israele resti una democrazia e stiamo anche con quei giovani palestinesi che sfidano la morte per protestare contro Hamas", ha aggiunto.