Gaza, Israele annuncia attacco senza precedenti a Khan Younis: "Evacuate subito" L'esercito israeliano indica l'intera parte meridionale della Striscia di Gaza come "zona di combattimento pericolosa". Il portavoce dell'Idf in lingua araba ha intimato ai residenti di evacuare verso la zona di al-Mawasi, sulla costa, in vista di un'operazione militare "senza precedenti".

A cura di Antonio Palma

Un nuovo imponente attacco militare israeliano sulla Striscia di Gaza è stato appena annunciato dall’Idf chiedendo alla popolazione di Khan Younis di evacuare immediatamente tutta la zona nel sud dell’enclave palestinese. Il portavoce dell'Idf in lingua araba ha intimato ai residenti dei quartieri di al-Qarara, Bani Suheila e Abasan di evacuare verso la zona di al-Mawasi, a ovest, in vista di un'operazione militare "senza precedenti".

Il portavoce israeliano ha annunciato che l’attacco dell'esercito israeliano nell'area di Khan Younis prende di mira le capacità dei gruppi armati palestinese che continuano a lanciare razzi su Israele dalla zona. L'esercito chiede ai palestinesi residenti nelle aree contrassegnate in rosso sulla mappa rilasciata dal portavoce su X Avichay Adraee di evacuare verso ovest, nella zona di Mawasi sulla costa, che Israele dichiara "zona più sicura". Dall'ordine di evacuazione esclusi gli ospedali Nasser e al-Amal.

L’esercito israeliano indica l'intera parte meridionale della Striscia come "zona di combattimento pericolosa", ad eccezione della "zona umanitaria" di al-Mawasi. "Le Idf stanno lanciando un attacco senza precedenti per sconfiggere le capacità delle organizzazioni terroristiche" ha scritto il portavoce sui social, aggiungendo che "Il governatorato di Khan Yunis è considerata come una zona di combattimento pericolosa". Per questo i residenti vengono sollecitati a spostarsi "immediatamente verso ovest, nella zona di al-Mawasi" con la precisazione che le nuove disposizioni "non riguardano gli ospedali Al-Amal e Nasser".

Secondo l'annuncio israeliano, la zona è considerata pericolosa e sono stati lanciati più avvertimenti in passato. L‘ordine di evacuazione dell'Idf a Khan Younis di oggi segue altri già diffusi in precedenza per l'intera area, compresa Rafa. Un primo avviso di evacuazione era stato diffuso il 31 marzo per tutta Rafah e la parte meridionale di Khan Younis, il 19 maggio l'esercito israeliano ha ordinato anche al resto di Khan Younis di evacuare. L'evacuazione di oggi riguarda le stesse aree da cui era stato precedentemente ordinato lo sfollamento.

La cosiddetta zona sicura di al-Mawasi in realtà stata ripetutamente oggetto di attacchi da parte di Israele e non esiste un luogo sicuro a Gaza, come confermano le organizzazioni umanitarie. Nella Striscia ormai regna panico e paura dopo i ripetuti attacchi israeliani in ogni luogo. Nelle ultime ore un raid israeliano su una scuola a Gaza ha fatto oltre 30 morti compresi donne e bambini. Il raid aereo nella notte su una scuola che ospitava sfollati nel quartiere Al-Daraj di Gaza.

Secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas, nelle ultime 24 ore sono negli ospedali almeno 38 morti e 169 feriti. Secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute di Gaza, gli attacchi militari israeliani dall'inizio della guerra hanno ucciso almeno 53.977 palestinesi e ne hanno feriti altri 122.966.