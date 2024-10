Guerra in Medio Oriente, Israele bombarda un centro sanitario a Beirut, almeno 6 morti. In Libano 1,2 milioni di sfollati

Hezbollah ha abbastanza combattenti, armi e munizioni per respingere Israele. Lo ha detto il capo dell'ufficio stampa, Mohammad Afif, secondo quanto riporta Al Jazeera. "Assicuriamo al nemico che questo è solo il primo round", ha affermato Afif ai giornalisti nel sud del Libano, aggiungendo che il Partito di Dio è pronto a "sacrificare il proprio sangue e la propria anima per la nostra patria per la grazia di Dio". "Quello che è successo a Maroun al-Ras e in altre zone, inclusa Odaisseh, non è stato altro che la punta dell'iceberg". Inoltre, Afif ha affermato che la superiorità aerea di Israele "si trasformerà in perdite sul terreno".