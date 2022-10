Governo, Meloni al lavoro sui ministri, lista pronta, tregua con Berlusconi. Oggi si eleggono i capigruppo. News in diretta

Le notizie di oggi sui ministri del nuovo governo Meloni, premier in pectore in attesa dell'incarico da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: gli aggiornamenti in diretta sulla formazione del nuovo esecutivo a guida Meloni, Salvini e Berlusconi. La premier in pectore e leader di Fdi ha visto ieri il leader di Forza Italia: tra i due è stata raggiunta una tregua, dopo lo strappo dell'ex premier dei giorni scorsi. Dopo l'incontro è stata diffusa una nota congiunta: "Fratelli d'Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle consultazioni con Mattarella". Pronta la lista dei ministri che Meloni presenterà al Presidente della Repubblica: si parla di Antonio Tajani vicepremier e ministro degli Esteri, Elisabetta Alberti Casellati alle Riforme, Carlo Nordio alla Giustizia. Oggi pomeriggio si eleggono i capigruppo alla Camera e al Senato: è l'ultimo passaggio prima delle consultazioni.

Verso il governo Meloni, ultime notizie

