Giulia Cecchettin, oggi Filippo Turetta in Italia: le ultime news sull’arrivo dalla Germania. Cortei a Roma per la giornata contro la violenza sulle donne

Gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale sull'omicidio di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta, oggi, rientra in Italia dopo la detenzione in Germania nel carcere di Halle, con un volo militare. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Venezia intorno alle 12.30, dovrebbe essere trasferito in un carcere protetto, forse a Verona.

Il 22enne veneto era stato fermato domenica scorso, dopo una settimana di fuga. Lo stesso giorno, nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, veniva ritrovato il corpo della sua ex fidanzata. Turetta è accusato di omicidio volontario aggravato e sequestro, ma si valuta anche la premeditazione. I due ragazzi erano scomparsi dallo scorso 11 novembre, a quella sera risale il video, ripreso dalle telecamere della zona industriale di Fossò, in cui lo si vede colpire Giulia e caricarla in macchina.

L'arrivo di Filippo Turetta in Italia coincide con la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, a Roma la grande manifestazione nazionale e poi decine di eventi: da Nonunadimeno a Torino, alla rassegna “Women Human Rights” a Genova, da L’Eredità delle Donne con il titolo “Madri della patria” a Firenze, alla passeggiata rumorosa di Bari “Contro una cultura patriarcale”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Giulia Cecchettin ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0

5 min fa 08:27 Le notizie su Filippo Turetta, oggi l'omicida di Giulia Cecchettin arriva in Italia In mattinata un volo militare porterà Filippo Turetta dalla Germania, dove è in carcere, all'aeroporto di Venezia. Non su un aereo di linea, per evitare contatti con altri passeggeri "anche per la sua sicurezza". Poi sarà recluso in carcere a Verona, sarà in cella da solo, sorvegliato a vista 24 ore su 24 poiché avrebbe espresso intenti suicidari. Verrà consegnato alle autorità italiane proprio oggi, 25 novembre, quando sarà celebrata la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'interrogatorio di garanzia avverrà non prima di lunedì. Dalle indagini, intanto, si fa strada l'ipotesi della premeditazione: Turetta avrebbe acquistato in anticipo lo scotch trovato nella zona dove avvenne l'ultima aggressione a Giulia Cecchettin. È la Procura di Venezia titolare dell’inchiesta sulla morte di Giulia Cecchettin. A cura di Biagio Chiariello