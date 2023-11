L’audio di Giulia Cecchettin alle amiche: “Vorrei sparire dalla vita di Filippo ma non so come fare” L’audio inviato da Giulia Cecchettin alle amiche mandato in onda dal Tg1: “Io vorrei non vederlo più Filippo, vorrei sparire dalla sua vita ma non so come farlo. Mi sento in colpa, ho paura che possa farsi del male in qualche modo”.

"Io vorrei non vederlo più, vorrei sparire dalla sua vita ma non so come farlo perché mi sento in colpa, ho paura che possa farsi del male in qualche modo". Fa rabbrividire l'audio che Giulia Cecchettin ha inviato alle sue amiche spiegando le sue paure prima di sparire ed essere uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta.

Il vocale, mandato in onda durante l'edizione delle 20 del Tg1 e che verrà riproposto anche dalla puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3 di questa sera, fa emergere quanto la 22enne si fosse accorta di vivere un ricatto emotivo.

"Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, non vorrei nessun contatto con lui. Ma mi dice che è depresso, che non vuole mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto e che pensa solo ad ammazzarsi, che vuole morire", ripete la ragazza riferendosi proprio a Filippo, dal quale si era separata ad agosto.

Alle amiche confessa le sue ansie: "Suonano molto come ricatto. Dice che l’unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o quando io gli scrivo", dice ancora Giulia, che conclude sottolineando la paura che Filippo possa farsi del male.

Parole che sono macigni alla luce di quanto successo alla studentessa 22enne, trovata cadavere sabato scorso nei pressi del lago di Barcis mentre proprio Filippo è stato arrestato il giorno dopo in Germania, al culmine di una folle fuga verso il Nord Europa. È indagato per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Potrebbe tornare in Italia già venerdì prossimo, mentre l'autopsia sul corpo di Giulia sarà eseguita il primo dicembre alle 9 all'Istituto di anatomia patologica della clinica universitaria di Padova. All'esame parteciperà, tra gli altri, anche l'anatomopatologo Antonello Cirnelli nominato oggi come perito della famiglia Cecchettin.