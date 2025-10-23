Gaza, le news in diretta, Israele vota l’annessione della Cisgiordania poi riprende i bombardamenti nella Striscia

Le ultime notizie in diretta sulla tregua a Gaza nella guerra tra Israele e Hamas. Ieri il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha lanciato un monito a Tel Aviv, avvertendo che l’annessione della Cisgiordania occupata e la crescente violenza dei coloni potrebbero mettere in pericolo il fragile cessate il fuoco a Gaza.
Intanto la Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato che Israele è tenuto a non ricorrere alla fame come mezzo di guerra nella Striscia mentre un nuovo report di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati, certifica che USA, Germania e Italia sono tra i maggiori fornitori di armi a Israele. "Solo pochi Stati occidentali, in particolare Spagna e Slovenia, hanno annullato contratti e imposto embarghi". Proseguono i raid dello stato ebraico nella Striscia.
Funzionario israeliano: "L'Unrwa non metterà più piede a Gaza"
Un funzionario israeliano ha affermato che l'Unrwa "non metterà più piede a Gaza" nonostante la sentenza di ieri della Corte internazionale di giustizia che invita Israele a collaborare con l'agenzia delle Nazioni Unite.
Il funzionario, che ha parlato in forma anonima all'emittente pubblica Kan, ha detto che ogni agenzia delle Nazioni Unite che ha operato nella Striscia ha fallito la sua missione o si è lasciata controllare da Hamas. Secondo la fonte, Israele ha trasmesso questo messaggio anche agli Stati Uniti "nella speranza che gli americani concordino con Israele sulla questione".
La Corte dell'Aia ha stabilito ieri che Israele è legalmente obbligato a consentire all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei profughi palestinesi di fornire aiuti umanitari a Gaza, affermando che Israele non ha presentato prove sufficienti delle sue accuse secondo cui l'Unrwa è stata infiltrata da Hamas e quindi non più neutrale.
Israele ha ripreso i bombardamenti a Gaza anche questa mattina
I carri armati israeliani hanno bombardato la zona di Sheikh Nasser, a sud di Khan Yunis, questa mattina presto, "con potenti esplosioni udite in tutta la zona", hanno riferito fonti locali, nonostante il cessate il fuoco in vigore tra Israele e Hamas. Finora, non sono state segnalate vittime in questi attacchi.
La zona di Sheikh Nasser si trova vicino alla nuova "linea gialla", il punto oltre il quale le truppe israeliane si sono ritirate all'interno di Gaza come parte di questo accordo e al quale è vietato avvicinarsi alla popolazione di Gaza.
OMS: "A Gaza 15mila pazienti sono in attesa di evacuazione"
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha coordinato l'evacuazione medica di 41 pazienti critici e 145 accompagnatori da Gaza, ha dichiarato il Direttore Generale Tedros Adhanom Ghebreyesus in un post su X. Secondo l'OMS, tuttavia, oltre 15mila pazienti di Gaza sono in attesa di evacuazione, tra cui 3.800 bambini.
ONU: "La malnutrizione di Gaza avrà un impatto generazionale sui neonati"
Ieri un alto funzionario delle Nazioni Unite ha lanciato un drammatico appello sulla crisi alimentare che colpisce le donne incinte e i neonati nella Striscia di Gaza, descrivendo le conseguenze come "generazionali" e chiedendo un urgente aumento degli aiuti umanitari.
Andrew Saberton, vicedirettore esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), ha parlato di una realtà "da film distopico" dopo la sua recente visita nell’enclave devastata dalla guerra. Secondo i dati forniti dall’agenzia, un quarto della popolazione di Gaza "muore di fame", con 11.500 donne incinte particolarmente esposte a rischi gravi sia per la propria salute che per quella dei loro figli.
L’UNFPA segnala inoltre che il 70% dei neonati nasce oggi prematuro o sottopeso, un dato triplicato rispetto al 20% registrato prima del conflitto. Saberton ha definito la situazione "catastrofica" e ha avvertito che senza interventi immediati le conseguenze sulla salute delle future generazioni potrebbero essere irreversibili.
Rubio: "L'annessione della Cisgiordania minaccia il piano Trump"
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato ieri che la mossa della Knesset israeliana verso l'annessione della Cisgiordania minaccerebbe il piano del presidente Donald Trump per porre fine al conflitto a Gaza.
L'ONU: "USA, Italia e Germania sono i massimi fornitori di armi ad Israele"
Nel suo ultimo rapporto alle Nazioni Unite, Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi occupati, punta il dito contro i principali fornitori di armi a Israele, tra cui Stati Uniti, Germania e Italia. Solo pochi Paesi occidentali – come Spagna e Slovenia – hanno scelto di annullare contratti e imporre embarghi militari.
Tra ottobre 2023 e ottobre 2025, ventisei Stati avrebbero inviato almeno dieci spedizioni di armi e munizioni a Israele. L’elenco comprende anche Cina, India, Austria, Spagna, Repubblica Ceca, Romania e Francia. Molti di questi Paesi, osserva Albanese, contribuiscono indirettamente fornendo componenti per armamenti israeliani.
Un esempio emblematico è il programma dei caccia F-35, impiegati nei bombardamenti su Gaza e realizzati grazie alla cooperazione di diciannove Stati, tra cui Italia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Nonostante gli obblighi legali di sospendere le esportazioni verso zone di conflitto, l’Italia – terzo maggiore esportatore verso Israele nel periodo 2020-2024 – avrebbe continuato a rispettare gli accordi già in vigore, adottando un approccio “non interventista”.
Il rapporto evidenzia inoltre un aumento degli scambi commerciali con Israele durante la guerra a Gaza: +836 milioni di dollari per la Germania, +117 milioni per l’Italia, +237 per la Polonia. Anche diversi Paesi arabi, tra cui Emirati Arabi Uniti ed Egitto, hanno intensificato i rapporti economici.
"Il genocidio a Gaza non è stato commesso isolatamente", scrive Albanese, "ma come parte di un sistema di complicità globale. Invece di garantire il rispetto dei diritti umani e dell’autodeterminazione palestinese, i Paesi potenti hanno permesso che le pratiche violente diventassero una realtà quotidiana".
ONU: "No all'annessione unilaterale della Cisgiordania"
Il portavoce dell'ONU Farhan Haq ha ribadito che le Nazioni Unite "sostengono la soluzione dei due Stati e si oppongono a qualsiasi iniziativa volta a modificare unilateralmente lo status quo". Il commento del portavoce è arrivato in risposta alla domanda di un giornalista che chiedeva cosa pensasse della decisione della Knesset, il parlamento israeliano, che ha approvato in via preliminare un disegno di legge che stabilisce l'annessione della Cisgiordania. "Questa – ha aggiunto il portavoce – fa parte del territorio palestinese occupato. Come sapete, spetta a Israele e alla Palestina negoziarne lo status. La Palestina ha un proprio territorio e la sua integrità territoriale deve essere rispettata".