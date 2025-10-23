Gaza, le news in diretta, Israele vota l’annessione della Cisgiordania poi riprende i bombardamenti nella Striscia

Un funzionario israeliano ha affermato che l'Unrwa "non metterà più piede a Gaza" nonostante la sentenza di ieri della Corte internazionale di giustizia che invita Israele a collaborare con l'agenzia delle Nazioni Unite.

Il funzionario, che ha parlato in forma anonima all'emittente pubblica Kan, ha detto che ogni agenzia delle Nazioni Unite che ha operato nella Striscia ha fallito la sua missione o si è lasciata controllare da Hamas. Secondo la fonte, Israele ha trasmesso questo messaggio anche agli Stati Uniti "nella speranza che gli americani concordino con Israele sulla questione".

La Corte dell'Aia ha stabilito ieri che Israele è legalmente obbligato a consentire all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei profughi palestinesi di fornire aiuti umanitari a Gaza, affermando che Israele non ha presentato prove sufficienti delle sue accuse secondo cui l'Unrwa è stata infiltrata da Hamas e quindi non più neutrale.