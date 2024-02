Elezioni Sardegna 2024, vince Alessandra Todde: esultano le opposizioni, Meloni contestata dal centrodestra

Dai leader del centrodestra non è ancora arrivato un commento ufficiale sui risultati elettorali in Sardegna. Nel frattempo, però, Repubblica e il Corriere della Sera hanno intervistato rispettivamente a Giorgio Mulè (vicepresidente della Camera, di Forza Italia) e Maurizio Gasparri (capogruppo al Senato di FI). Mulè ha detto: "Non bisogna mai, dico mai, fare derby interni e prove di forza credendosi superiori in partenza". Proprio come faceva Silvio Berlusconi: "Guardava ai candidati prima di vedere di che partito erano". Invece, "imporre è sempre sbagliato". Sulla stessa linea Gasparri: "La regola dovrebbe essere quella di scegliere i candidati migliori per ogni situazione. Non sempre quello che è un trend nazionale, in questo caso la grande forza della Meloni, si trasforma in una vittoria sul territorio". Anche qui, l'esempio è Berlusconi: "Il capo della coalizione, come faceva talvolta Berlusconi, potrebbe fare un giro non solo nel suo piano, ma salire al primo, al secondo, al terzo piano del condominio, per guardare in ogni appartamento per cercare il candidato più adatto per vincere".