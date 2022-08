Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Calenda strappa con il Pd, Letta chiude ai 5S, Renzi: “Opportunità per campo largo”

Carlo Calenda, che ieri ha annunciato la fine dell'alleanza con i dem, sostiene di aver informato per tempo il segretario dem Letta: "Sapeva che non sarei stato nell'alleanza se si fosse siglata con Fratoianni, Bonelli e Di Maio", ha detto in un'intervista a ‘Il Corriere della Sera'.

"Il Pd poteva scegliere tra fare l'ammucchiata ‘contro' e fare un progetto politico serio, alla fine ha scelto l'ammucchiata contro – evidenzia – e l'ammucchiata contro perderà". Poi, aggiunge: "All'inizio di questo percorso quello che avevo detto a Enrico era che io ero contrarissimo all'idea che entrassero tutti questi e che comunque se li voleva doveva essere in grado di controllarli e governarli – commenta – invece, dal primo minuto questi hanno cominciato a dire: l'agenda Draghi non esiste, i termovalorizzatori non li vogliamo, i rigassificatori nemmeno, Calenda va rieducato".

"Questa alleanza – assicura – sarebbe stata l'Unione di Prodi in formato Bonsai". E a proposito di +Europa dice: "Ho pieno rispetto per Emma, per le sue scelte, per quelle di Della Vedova, sono amici, abbiamo condiviso un pezzo di strada insieme, purtroppo a un certo punto non siamo più riusciti ad andare avanti".

Sul futuro di Azione, Calenda non esclude un'interlocuzione con Renzi. "Adesso il mio obiettivo principale è far partire la raccolta delle firme e contemporaneamente cercare di avere chiarezza sulla questione del logo". L'alleanza con Italia Viva eviterebbe però la raccolta firme: "Se io andassi con Renzi non ne avrei bisogno sicuramente ci incontreremo e parleremo".