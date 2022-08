Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Bonelli e Fratoianni chiedono di rinegoziare patto Azione-Pd, Calenda chiude. Ira di Di Maio: “Vogliamo rispetto”

Dopo la cancellazione dell'incontro con il Pd all'ultimo minuto Sinistra Italia ed Europa Verde chiedono al centrosinistra di rinegoziare il patto siglato tra Letta e Calenda. Ma il leader di Azione non è disponibile a riaprire la trattativa. Fratoianni: "Noi pensiamo che l'accordo che il Pd ha trovato con Azione e Più Europa abbia prodotto obiettivamente uno spaesamento a sinistra e abbia disegnato l'immagine di una coalizione che doveva essere una coalizione tecnica contro la destra e che oggi invece assume un profilo diverso. Di fronte a un quadro che si è modificato abbiamo ritenuto opportuno rinviare questo incontro per discutere tra di noi e fare tutte le valutazioni del caso, poi ci sentiremo con il Pd ". In ogni caso, nel caso saltasse l'accordo con il segretario Letta, i rosso-verdi sono aperti a tutte le ipotesi, anche ad aprire un dialogo con Conte.

Giorgia Meloni risponde alla Lega, che chiede di indicare la squadra dei ministri prima delle elezioni: "Da che mondo e mondo le squadre di governo si fanno sulla base dell'indicazione dei cittadini: possiamo indicare due ministri ma non tutta la squadra". E sulla possibilità che Salvini vada al Viminale: "È stato capace nel ruolo di ministro dell'Interno ma non lo decido io, non lo decido qui in tv".