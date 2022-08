Cosa c’è di nuovo nella bozza del decreto Aiuti bis Secondo l’ultima bozza del decreto Aiuti bis, in questo momento discusso in Cdm, c’è il rifinanziamento del bonus psicologo e del bonus trasporti, e un ampliamento del bonus 200 euro.

A cura di Annalisa Cangemi

Nella bozza del testo del decreto Aiuti bis, esaminata in Consiglio dei ministri, ci sono alcune novità che riguardano i bonus fino ad ora attivati. Nel testo, oltre al rifinanziamento del bonus psicologo e del bonus trasporti, c'è l'ampliamento del bonus una tantum da 200 euro, con un finanziamento ulteriore di 25 milioni. L'aiuto verrà esteso a nuove categorie di lavoratori, che non lo hanno ricevuto nel primo semestre. Entro ottobre, il contributo andrà a 125mila braccianti dell'agricoltura, precari della scuola, stagionali dello spettacolo e lavoratori con contratti di somministrazione, tutte realtà finora escluse dalla misura. Inclusi anche i lavoratori dello sport e chi, essendo in maternità, malattia o cassa integrazione, non ha potuto usufruire dell'esonero contributivo nel primo semestre dell'anno. Vediamo le misure che sono contenute nella bozza del testo che sarà licenziato a breve.

Bonus 200 euro

Ai lavoratori dipendenti che rientrano nei parametri dello sgravio contributivo dello 0,8% disposto dalla manovra 2022 (massimo 35mila euro di reddito) ma che non ne hanno beneficiato, e non hanno preso nemmeno i 200 euro a luglio poiché interessati da eventi coperti figurativamente dall’Inps (come cassa integrati a zero ore o mamme in maternità a zero euro), otterranno 200 euro in via automatica a ottobre 2022. A erogarli saranno i datori di lavoro.

Bonus psicologo

Nella bozza del decreto Aiuti bis ci sono 5 milioni di euro in più per il bonus psicologi, con uno stanziamento per il 2022 che passa da 10 a 15 milioni di euro.

Bonus trasporti

Rifinanziato con 101 milioni il bonus trasporti. Il finanziamento passerebbe così da 79 milioni di euro per il 2022 a 180. Il bonus consiste in un contributo per l'abbonamento ai mezzi pubblici che potrà coprire fino al 100% della spesa sostenuta per un massimo di 60 euro.

Sconto accise benzina

Sale a 1 miliardo lo stanziamento per il rinnovo fino al 20 settembre dello sconto sulle accise benzina. Nella precedente versione lo stanziamento era di 900 milioni che ora sale a 1.042,61 milioni.

Rivalutazione pensioni

Nel testo c'è anche un anticipo di 3 mesi della rivalutazione delle pensioni, del 2%, da ottobre a dicembre 2022. La rivalutazione riguarderà a chi ha una pensione mensile pari o inferiore all’importo di 2.692 euro. L'incremento è riconosciuto, fino al raggiungimento del tetto massimo, "qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento".

Secondo uno studio della Uil, con la rivalutazione pari al 2%, una pensione media di 952 euro mensili avrebbe un aumento pari a 19 euro lordi al mese pari a 57 euro complessivi nel trimestre da ottobre a dicembre. Per una pensione minima, 524 euro, l'incremento sarebbe di 10,49 euro lordi, 31,46 euro nei tre mesi. Una pensione di 2.622 euro registrerebbe una rivalutazione di 51,39 euro lordi, per 154,16 euro nei tre mesi.

Taglio cuneo fiscale

Nel decreto aiuti previsto il taglio del cuneo fiscale, che nella seconda parte dell'anno, dal 1 luglio, salirà fino all'1,8% per i redditi fino a 35mila euro.

Il taglio del cuneo si amplia quindi di un punto per la platea già coinvolta dalla decontribuzione di 0,8 punti prevista dalla legge di bilancio. La misura vale complessivamente 1,6 miliardi (786 milioni nel 2022 e 831 milioni nel 2023).