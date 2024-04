video suggerito

Come cambia l’imposta di successione con il nuovo decreto e chi ci guadagna Un nuovo decreto legislativo del governo Meloni discusso oggi in Cdm cambia le regole sull’imposta di successione. Ci sono procedure più rapide – da un precompilato per la dichiarazione, all’autoliquidazione per il pagamento – ma anche esenzioni per chi lascia in eredità un’azienda o una società. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cambia l'imposta di successione in Italia. Oggi, alle ore 11.15, si riunisce il Consiglio dei ministri per discutere una serie di provvedimenti, tra cui anche il Documento di economia e finanza. In esame preliminare, arriverà anche un decreto legislativo legato alla riforma fiscale, che modificherà le regole per quanto riguarda le tasse da pagare sull'eredità. Come detto, si tratta di un esame preliminare, quindi le nuove norme non entreranno immediatamente in vigore: andrà alle commissioni del Parlamento, che dovranno dare dei loro pareri, e poi tornerà in mano al governo per il via libera definitivo.

Sul piano tecnico, alcune procedure vengono semplificate e rese teoricamente più rapide. La dichiarazione di successione dovrà essere presentata sempre per via telematica, con un modulo che sarà fornito dall'Agenzia delle Entrate. Una misura che oggi esiste solo in via sperimentale: una sorta di precompilata, come avviene già per la dichiarazione dei redditi, che richiederà anche meno dati (non sarà più necessario fornire gli estratti catastali sugli immobili, per esempio). Solo chi è residente all'estero potrà ancora inviare la dichiarazione per raccomandata, o comunque con altri metodi di spedizione (purché risulti la data di spedizione).

Un'altra novità che vale per tutti è l'autoliquidazione dell'imposta. Proprio come per la dichiarazione dei redditi, chi riceve l'eredità e compila la dichiarazione potrà poi versare subito il dovuto, senza aspettare che l'Agenzia delle Entrate invii un avviso.

Ci sono poi diversi aspetti che beneficeranno chi ha un trust, o ne istituisce uno con il proprio testamento. Innanzitutto, si definiscono le cosiddette regole di territorialità. Se chi dispone il trust è residente in Italia nel momento della morte, gli ereditieri dovranno pagare l'imposta di successione per tutti i beni e i diritti che vengono trasferiti agli ereditieri. Invece, se la persona muore mentre è residente all'estero, l'imposta deve essere pagata solo per i beni e i diritti che si trovano in Italia.

Nel caso dei trust testamentari, cioè quelli che vengono creati tramite il testamento, l'imposta di successione può essere versata in anticipo dalla persona che dispone l'atto. La somma sarà pagata automaticamente nel momento in cui si apre il testamento, dopo la morte, evitando procedure più lunghe e il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate.

Le quote di società non rientrano in questa norma, però. Qui ci saranno dei guadagni per chi lascia in eredità un'azienda o una società. I trasferimenti effettuati ai discendenti o al proprio coniuge di aziende o rami di aziende, o anche di quote di società o di azioni, non dovranno pagare l'imposta di successione. Se si parla di aziende, comunque, l'ereditiere dovrà impegnarsi formalmente a proseguire l'attività e detenere il controllo dell'impresa per almeno cinque anni. In caso contrario, dovrà pagare l'imposta. Se invece assume questo impegno e poi non lo mantiene, scatteranno sanzioni.