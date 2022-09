Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Salvini insiste su scostamento di bilancio per le bollette, cdx diviso

"La nostra risposta alla crisi sta in tre passaggi. Uno, al governo stiamo già mettendo in campo il nuovo decreto per calmierare l'aumento dei prezzi e la proroga del taglio delle accise sulla benzina fino al 5 ottobre. Due, il giorno dopo le elezioni, decreto Taglia-Bollette: lo Stato paga l'80% delle bollette delle famiglie del ceto medio e in povertà e di tutte le imprese, dalla piccola attività alla grande azienda fino alla fine dell'anno. Per le imprese servono 13,5 miliardi e sappiamo già dove trovarli: nei maggiori incassi dello Stato, ad esempio su Iva e accise derivanti dall'inflazione. C'è una priorità, ed è difendere 120mila aziende a rischio chiusura e 370mila lavoratori a rischio licenziamento, secondo i dati di Confcommercio. Tre, tetto massimo al prezzo del gas in Ue. E' una battaglia che abbiamo iniziato mesi fa e adesso sembra finalmente attecchire". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, in un'intervista a Brescia Oggi.