Elezioni politiche 2022, ultime notizie: scontro tra Letta e Meloni, verso la consegna delle liste con i candidati

Il rischio di ingerenze straniere nel voto del 25 settembre "è reale". Lo dice il presidente del Copasir Adolfo Urso, senatore di Fratelli d'Italia, in un'intervista con il Corriere della Sera. In cui afferma: "Al di là della carnevalata di Medvedev, il problema dell'ingerenza esiste da almeno 10 anni. La Russia e la Cina sono regimi autoritari che in maniera pervasiva agiscono da tempo attraverso propaganda, fake news, sistemi di spionaggio". E, lanciando un appello all'unità da parte delle forze politiche, aggiunge: "Regimi come Russia e Cina non aspettano altro che poter dire che le democrazie non funzionano più. Non offriamo loro il fianco delegittimandoci a vicenda"