Elezioni politiche 2022, le notizie di oggi: Draghi dice che non è disponibile per un secondo mandato da premier, Di Maio contro Salvini: “Ambiguo su Russia”

La campagna elettorale continua con i primi scricchiolii nella coalizione di centrodestra. A dividere è l'ipotesi di uno scostamento di bilancio per contrastare il caro energia e il caro bollette. Ieri ha parlato anche Mario Draghi, che – durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto Aiuti ter – ha sottolineato che non è disponibile per un secondo mandato da presidente del Consiglio. Poi il botta e risposta tra Partito Democratico e Azione, con la polemica sulla campagna del Terzo polo, che mira a riportare proprio Draghi a Chigi.