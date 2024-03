Elezioni Abruzzo 2024, i risultati dello spoglio in diretta: chi vince le regionali tra Marsilio e D’Amico

I risultati delle elezioni in Abruzzo 2024 in diretta: lo spoglio delle schede è cominciato alle ore 23:00 di domenica 10 marzo 2024 ed è continuato nella notte. Oggi i risultati definitivi in tempo reale e gli eletti alle regionali dopo il voto.

L'affluenza alla chiusura dei seggi è risultata leggermente in calo rispetto alla tornata di cinque anni fa: alle ore 23, infatti, aveva votato il 52,1% degli aventi diritti, contro il 53,1% del 2019.

Chi vince le elezioni regionali in Abruzzo 2024? I candidati alla poltrona di governatore sono due: Marco Marsilio, candidato di centrodestra e governatore uscente della Regione, e Luciano D’Amico per il centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Risultati elezioni Abruzzo 2024, ultime news.

adesso 05:30 I dati definitivi sull'affluenza alle urne L'affluenza definitiva registrata alle elezioni regionali in Abruzzo è stata leggermente più bassa di quella dell'ultima tornata elettorale del 2019: alle ore 23 infatti aveva votato il 52,1% degli aventi diritto, contro il 53,1% di cinque anni fa. A cura di Annalisa Girardi 11 min fa 05:20 Chi è Marco Marsilio, candidato di centrodestra Il candidato del centrodestra in Abruzzo è il governatore uscente, Marco Marsilio. 56 anni, è sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Unione di centro e dalla lista civica personale “Marsilio presidente”. È stato eletto nel 2019, primo presidente di Regione appartenente a Fratelli d'Italia. A cura di Annalisa Girardi 21 min fa 05:10 Chi è Luciano d'Amico, candidato di centrosinistra e M5s Il candidato del campo progressista in Abruzzo, sostenuto sia da Partito democratico che Movimento Cinque Stelle, è Luciano D'Amico. 64 anni, rettore dell’Università di Teramo è sostenuto anche da Alleanza Verdi-Sinistra, Azione, dalla lista personale “Abruzzo insieme-D’Amico presidente” e dalla lista “Riformisti e civici”, che al suo interno comprende Italia Viva, con il simbolo “Abruzzo Vivo”. A cura di Annalisa Girardi 31 min fa 05:01 I risultati delle elezioni in Abruzzo 2024, ultime news in diretta Alle ore 23:00 di ieri si sono chiusi i seggi in Abruzzo, al voto per le elezioni regionali, ed è immediatamente iniziato lo spoglio delle schede. I risultati definitivi nella giornata di oggi, 11 marzo 2024. A cura di Annalisa Girardi