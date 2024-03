Tutti gli eletti in Consiglio Regionale dopo le elezioni in Abruzzo 2024: FdI e Pd i primi partiti Passate le elezioni regionali 2024 in Abruzzo, saranno assegnati i seggi del nuovo Consiglio regionale. Ci sono 31 posti in tutti: ecco tutti i nomi degli eletti per ciascun partito. La lista più rappresentata sarà quella di Fratelli d’Italia, seguita dal Partito democratico e poi Forza Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Dopo le elezioni regionali 2024 in Abruzzo che hanno visto la vittoria di Marco Marsilio, presidente uscente appoggiato dal centrodestra, e la sconfitta di Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo che era sostenuto da tutto il campo largo dei partiti di opposizione, è il momento di assegnare i seggi del Consiglio regionale. I posti a disposizione sono in tutto 31. I rapporti di forza, cioè il numero di consiglieri per ciascun partito, sono decisi dal risultato delle liste, mentre i nomi dei candidati dipendono dal numero di preferenze individuali ricevute.

Tutti gli eletti del centrodestra in Consiglio regionale

Dato che lo spoglio si è concluso ufficialmente, è già possibile conoscere i numeri e i nomi degli eletti nel prossimo Consiglio regionale d'Abruzzo. Ci sono 31 posti in tutto, e due andranno di diritto al presidente Marsilio e al candidato sconfitto Luciano D'Amico. Il centrodestra ha ottenuto 17 seggi: otto a Fratelli d'Italia, quattro a Forza Italia, due a Lega e la lista Marsilio presidente, e uno solo a Noi moderati. Ecco gli eletti:

Nico Campitelli (Fratelli d'Italia, eletto a Chieti)

Leo D'Addazio (Fratelli d'Italia, eletto a Pescara)

Umberto D'Annuntiis (Fratelli d'Italia, eletto a Teramo)

Luca De Renzis (Fratelli d'Italia, eletto a Pescara)

Paolo Gatti (Fratelli d'Italia, eletto a Teramo)

Tiziana Magnacca (Fratelli d'Italia, eletta a Chieti)

Mario Quaglieri (Fratelli d'Italia, eletto a L'Aquila)

Massimo Verrecchia (Fratelli d'Italia, eletto a L'Aquila)

Daniele D'Amari (Forza Italia, eletto a Chieti)

Emiliano Di Matteo (Forza Italia, eletto a Teramo)

Roberto Santangelo (Forza Italia, eletto a L'Aquila)

Lorenzo Sospiri (Forza Italia, eletto a Pescara)

Vincenzo D'Incecco (Lega, eletto a Pescara)

Emanuele Imprudente (Lega, eletto a L'Aquila)

Gianpaolo Lugini (lista Marsilio presidente, eletto a L'Aquila)

Luciano Marinucci (lista Marsilio presidente, eletto a Chieti)

Marianna Scoccia (Noi moderati, eletta a L'Aquila)

I nomi dei consiglieri eletti del centrosinistra dopo le regionali in Abruzzo

Il campo largo dell'opposizione ha ottenuto in tutto 12 seggi. Il Partito democratico è la lista più presente, con sei consiglieri. Seguono il Movimento 5 stelle e la lista Abruzzo Insieme con due, poi uno a testa per Azione e Alleanza Verdi-Sinistra. Ecco i nomi:

Antonio Blasioli (Partito democratico, eletto a Pescara)

Antonio Di Marco (Partito democratico, eletto a Pescara)

Sandro Mariani (Partito democratico, eletto a Teramo)

Silvio Paolucci (Partito democratico, eletto a Chieti)

Dino Pepe (Partito democratico, eletto a Teramo)

Pierpaolo Petrucci (Partito democratico, eletto a L'Aquila)

Erika Alessandrini (Movimento 5 stelle, eletta a Pescara)

Francesco Taglieri Sclocchi (Movimento 5 stelle, eletto a Chieti)

Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme, eletto a Teramo)

Vincenzo Menna (Abruzzo Insieme, eletto a Chieti)

Alessio Monaco (Alleanza Verdi-Sinistra, eletto a Chieti)

Enio Pavone (Azione, eletto a Teramo)