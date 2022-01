Elezione Presidente della Repubblica, diretta quinta votazione Quirinale: Casellati è la candidata del centrodestra

Quirinale 2022, le news di oggi 28 gennaio 2022 sull'elezione del nuovo Presidente della Repubblica in diretta, oggi la quinta votazione a Montecitorio per i 1009 Grandi Elettori, quorum si abbassa a 505 voti. Nei primi quattro scrutini prevalenza di schede bianche e moltissimi voti per il Presidente della Repubblica Mattarella. Ieri sera però al vertice del centrodestra la coalizione ha deciso di votare oggi per la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Prima delle 11, orario d'inizio della chiama, si terranno altre riunioni separate dei gruppo. Pd, M5s e Leu dovranno decidere la linea da tenere. Italia viva ha già fatto sapere che non intende votarla: "Noi Casellati non la votiamo come non votiamo nessun candidato divisivo come abbiamo sempre detto", ha detto il presidente di Iv Ettore Rosato. Per Matteo Renzi quest'opzione è "l'ultima carta che vogliono giocare prima di un eventuale accordo", con il centrosinistra. Ma il governatore della Liguria Giovanni Toti, che era presente alla riunione, ha ribadito che la seconda carica dello Stato è "il nome più prestigioso" del centrodestra.

