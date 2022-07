Crisi governo Draghi, ultime notizie in diretta: oggi il voto di fiducia al Senato, a che ora parla il premier

"Penso che con il M5S di Conte ci sia una incompatibilità di cultura politica che preclude qualunque intesa futura. Il punto qui non è accordarsi su un programma, di temi condivisi ce ne sono tanti. Esiste però una profonda differenza sul modo di intendere la politica come servizio al Paese: se apri una crisi senza badare a ciò che ti succede intorno, alla sofferenza degli italiani, per quanto mi riguarda non è possibile alcuna alleanza". Lo afferma la deputata Pd Marianna Madia in una intervista a Repubblica. "Se io capissi che dietro a tanta spregiudicatezza c'è un'operazione politica, forse avrei un altro giudizio, ma purtroppo appare come una mossa disperata ed egoista di un pezzo di ceto politico che per tentare di salvare se stesso, rischia di gettare il Paese nel caos. Sembrerebbe più un regolamento di conti interno al M5S. In spregio, ripeto, ai bisogni dei cittadini e alla credibilità internazionale dell'Italia che subirebbe un danno notevole dalla caduta del Governo Draghi", ha aggiunto.