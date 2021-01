Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, chiede di “bandire i toni perennemente polemici” di questa crisi per costruire un nuovo governo. “Altrimenti non si va da nessuna parte”, avverte in un’intervista a La Stampa. “Forse nessuno vuole il voto, ma sicuramente nessuno può permettersi un governo bloccato da continue prese di posizione incomprensibili per gli italiani”, aggiunge. Secondo Fraccaro “è necessario un patto sulle riforme, a partire dalla legge elettorale proporzionale, che garantisce la rappresentanza. E dalla sfiducia costruttiva per dare maggiore stabilità al governo e assicurare al Paese una visione di lungo periodo”.