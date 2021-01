"Ho incontrato il capo dello Stato, ovviamente anche in altre occasioni ci vediamo. Oggi ho chiesto un colloquio per aggiornalo. C'è un fatto positivo, come sapete, cioè che ieri abbiamo approvato il Recovery Plan, una bozza che ci consente di andare avanti in questo grandioso progetto per il futuro del nostro Paese. Ora la bozza andrà al Parlamento", ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti per le strade della capitale.

"Io ringrazio tutte le forze di maggioranza perché hanno lavorato intensamente per far pervenire osservazioni critiche rispetto alla bozza originaria. Questo testo è assolutamente migliorato nell'interesse di tutti. Quando si lavora insieme e ci si confronta ovviamente si hanno buoni risultati, questo testo è assolutamente migliore del precedente. Ovviamente ho aggiornato anche il presidente Mattarella: abbiamo parlato anche dello stato di salute della coalizione e dei prossimi passaggi". E ancora: "Il Governo può andare avanti solo con il sostegno della coalizione delle forze di maggioranza, io quello che posso auspicare è che con tutti quanti si possa lavorare in modo costruttivo, perché una crisi non sarebbe compresa dal Paese".