In un’intervista al Corriere della Sera Pier Ferdinando Casini non risparmia critiche al presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte: “Partiamo da Conte. Finora ha sbagliato tutto: politicamente, e tecnicamente. Perché sarebbe dovuto salire al Quirinale un minuto dopo aver ricevuto le dimissioni delle due ministre di Italia viva, Bonetti e Bellanova e invece ha detto: ‘Con Renzi mai più'. E ha cominciato a cercare responsabili. Errori blu. Ma come fai, in politica, a dire: con Renzi mai più? Va bene, certo: ti può scappare, e del resto scappava anche a giganti come Craxi e De Mita, quante volte si sono detti una roba così? Per non parlare di Andreotti e Fanfani. Ma poi ricuci. Invece lui s'è intestardito, e ha aperto quel mercato vergognoso cercando i voti di chiunque, compreso quello di Ciampolillo, che io dico, santa miseria…”. Secondo Casini “Conte dovrebbe smettere di ascoltare i suoi pessimi consiglieri e tirare dentro Renzi. A quel punto, quindi, con uno schieramento almeno decoroso, io penso ci sarebbero anche le condizioni per veder arrivare gente come Toti, come la Carfagna”. L’ex presidente della Camera, infine, definisce quello che sta avvenendo come un “teatrino imbarazzante”.