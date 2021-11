Covid, le notizie di oggi: contagi in aumento in Italia, oltre 100mila nuovi positivi. Vaccino, governo al lavoro su terza dose a tutti: decisione entro la settimana

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, martedì 9 novembre 2021. Ieri 4.197 nuovi casi su 249.115 tamponi e 38 morti: è quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Il tasso di positività è all'1,7%. Contagi e ricoveri in aumento soprattutto a Nord Est. Dal Viminale stretta sui cortei No Green pass. Il governo vuole accelerare sulla terza dose di vaccino per fermare la pandemia e salvare il Natale: in settimana la decisione. Aifa e Ministero della Salute decideranno a breve anche sull'utilizzo in via emergenziale della pillola anti Covid molnupiravir prodotta dalla Merck. Il target è arrivare a 7 milioni di italiani immunizzati con la terza dose entro la fine dell'anno, al momento l'83,67% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Scuola, da ieri al via le nuove regole sulla quarantena.

Nel mondo 250.369.811 contagi e 5.056.034 decessi. Record di incidenza in Germania: nuovi casi al massimo storico. In Austria via al lockdown per non vaccinati. Gli Usa riaprono le frontiere a più di un anno dalla chiusura.

