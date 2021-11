Covid Italia, il bollettino di martedì 9 novembre: oggi 6.032 contagi su 645.689 tamponi e 68 morti Sono stati 6.032 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella giornata di oggi 9 novembre 2021. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 645.689 mentre i decessi dell’ultima giornata sono stati 68 contro i 38 registrati ieri. In aumento i dati dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono 6.032 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 645.689 tamponi. Un dato in aumento rispetto ai 4.197 casi di ieri 8 novembre. I morti dell'ultima giornata sono stati invece 68 contro i 38 di ieri. Questi sono i dati diffusi dal ministero della Salute nel bollettino odierno del 9 novembre. Il totale delle infezioni da inizio pandemia è 4.818.626, mentre quello dei decessi arriva a 132.491. Il tasso di positività oggi si attesta al 0,9% contro l',17% registrato ieri. La regione con più casi è attualmente la Lombardia.

I nuovi casi Regione per Regione

Sono oggi 6.032 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia su 645.689 tamponi. I dati riguardanti l'incremento dei casi è suddiviso in questo modo regione per regione.

Lombardia: +849

Veneto: + 883

Campania: + 493

Emilia Romagna: + 458

Lazio: +773

Piemonte: +418

Sicilia:+504

Toscana: +234

Puglia: +241

Friuli-Venezia Giulia: + 287

Marche: + 138

Liguria: +117

Calabria: +150

Abruzzo: +114

P.A Bolzano: +120

Sardegna: +40

Umbria: +105

P.A Trento: +73

Basilicata: +24

Molise: +0

Valle d'Aosta: +11

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 645.689 tamponi contro i 249.115 tamponi dell' 8 novembre. Un dato in aumento rispetto a quello di ieri: l'aumento calo dei test, tra antigenici e molecolari, processati porta anche a un aumento dei nuovi positivi rilevati. Il tasso di positività oggi si attesta al 0,9% contro l'1,7% di ieri

Ricoveri e terapie intensive

Grazie all'azione dei vaccini anti-Covid, la situazione riguardante i ricoveri in ospedale dovuti al Covid-19 è sotto controllo. Anche l'aumento di pazienti tra terapie intensive e reparti ordinari resta contenuto rispetto allo scorso novembre. Quest'oggi sono stati registrati + 74 ingressi nelle ultime 24 ore in area medica contro i 35 di ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 6 in più contro i 17 di ieri.