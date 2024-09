Senzatetto aggredito con l’acido per rapina da 30 euro: ricoverato con ustioni al viso, si cercano 3 giovani

video suggerito

Un senzatetto di 55 anni è stato aggredito con l'acido vicino alla stazione di Sorbolo, in provincia di Parma, per essere rapinato di 30 euro. Il 55enne è stato ricoverato all'ospedale Maggiore con ustioni al volto. Gli aggressori sono scappati e sono ancora in fuga, i Carabinieri hanno fatto sapere di essere sulle tracce di tre persone di giovane età.

A cura di Eleonora Panseri

Un senzatetto di 55 anni è stato aggredito con l'acido vicino alla stazione di Sorbolo, in provincia di Parma, per essere rapinato di 30 euro. Il 55enne, di origini polacche e senza fissa dimora, è stato ricoverato all'ospedale Maggiore con ustioni al volto.

Gli aggressori sono scappati e sono ancora in fuga, i Carabinieri hanno fatto sapere di essere sulle tracce di tre persone di giovane età. Per risalire alla loro identità i militari stanno analizzando anche le immagini riprese dalle numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i tre ragazzi si sarebbero avvicinati all'uomo, seduto su una panchina, per rubargli i soldi. Prima gli avrebbero strappato con violenza i 30 euro, poi gli avrebbero gettato addosso del liquido e si sarebbero dati alla fuga.

Il senzatetto è stato immediatamente soccorso da un passante e da un negoziante, a cui si è rivolto con il viso gonfio. I due hanno chiamato i soccorsi che, giunti sul posto, hanno prestato al 55enne le prime cure per poi trasportarlo all'ospedale Maggiore di Parma.

Ricoverato con ustioni al viso, queste sono state ricondotte dai medici a un aggressione con l'acido. Il 55enne, secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe una persona nota nella zona, tranquilla e che non ha mai dato problemi a nessuno.

“Come si fa a prendersela con un senzatetto? Speriamo che i Carabinieri possano identificare al più presto i tre colpevoli. Anche le tante telecamere che si trovano nella zona potranno essere utili nell'indagine per trovare gli aggressori. Chiunque possa avere sospetti di ogni genere è pregato di rivolgersi ai carabinieri – ha detto Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani – Non vorrei ci fossero altre ragioni che hanno portato a quel gesto ma lasciamo le indagini agli inquirenti".