Continua l'emergenza covid in Italia dove l'indice Rt è di nuovo in risalita e si è attestato sopra la soglia limite di 1 come evidenziato dal rapporto dell'Iss. come ha spiegato il direttore dell'Iss Silvio Brusaferro: “Aumenta la crescita dei casi di coronavirus. Siamo a 166 casi di coronavirus per 100mila abitanti in 7 giorni come incidenza e c'è grande variabilità tra Regioni, con il Veneto che mantiene incidenza elevata, ma tutte le Regioni hanno incidenza tra 100 e 200, superiore alla soglia per poter passare da una fase di mitigazione a una di controllo con il tracciamento individuale". Nell'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute sono 17.533 i nuovi contagi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 . I morti covid sono stati 620, i guariti sono 17.575. I casi attualmente positivi sono 570.389, di cui 23.313 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.587. I tamponi effettuati oggi sono 140.267. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è ancora il Veneto, con 3.388 casi da ieri. Ecco tutti i dati comunicati dal ministero della Salute relativi agli incrementi nelle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +1.963

Veneto: +3.388

Piemonte: +845

Campania: +984

Emilia Romagna: +2.026

Lazio: +1.613

Toscana: +452

Sicilia: +1.842

Puglia: +1.349

Liguria: +400

Friuli Venezia Giulia: +633

Marche: +564

Abruzzo: +160

Sardegna: +243

P.A. Bolzano: +163

Umbria: +215

Calabria: +355

P.A. Trento: +80

Basilicata: +157

Valle d'Aosta: +25

Molise: +76

Da oggi tutta Italia torna in zona arancione e lo sarà per tutto il weekend. Da lunedì invece in area arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, come prevede l'ordinanza del ministro Roberto Speranza. A preoccupare è l'indice Rt salito oltre la soglia di 1 come evidenziato dal rapporto dell'Iss. "C'è un incremento della velocità di crescita dei casi, come indica l'indice Rt che è sopra 1 in molte regioni" ha ricordato Silvio Brusaferro, sottolinenando che "In Italia la curva dei contagi ha rallentato la decrescita e ha avuto una controtendenza in questa settimana". Procede la compagna vaccinale con l'Italia che ha superato il mezzo milione di vaccinati. Rezza però avverte: “Per gli effetti della vaccinazione dovremo aspettare, pericolo non è scampato”. Nel mondo quasi 89 milioni di contagi da coronavirus e oltre 1,9 milioni di morti covid.

Nel mondo sono quasi 89 milioni i contagi da coronavirus e oltre 1,9 milioni di morti covid. In Usa nuovo record di contagi giornali con quasi 290.000 casi mentre i decessi sono stati 3.676 secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale, gli Stati Uniti hanno registrato 21,8 milioni di casi e oltre 368.000 morti per Covid-19 dall'inizio della pandemia. Il Brasile ha superato gli 8 milioni di contagi. Allarme anche in Gran Bretagna dove gli ospedali sono al collasso ed è stato approvato anche il vaccino moderna. In Spagna contagi ai livelli di ottobre