L’Italia ha superato le 500mila vaccinazioni anti-Covid e il ministro della Salute, Roberto Speranza, non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto in questi primi giorni: “Siamo partiti con un ritmo molto determinato e ieri abbiamo superato le 500.000 vaccinazioni in Italia”. Ma Speranza sa che non basta: “Penso che siamo ancora all'inizio del percorso e le dosi di cui disponiamo sono ancora evidentemente limitate”. Il ministero è intervenuto al webinar ‘A me il braccio please’, organizzato dalla Federazione italiana medici pediatri (Fimp).

Per Speranza aver superato le 500mila vaccinazioni è “un segnale importante e voglio esprimere gratitudine a tutte gli uomini e le donne del Servizio sanitario nazionale che ci hanno consentito di raggiungere questo primissimo risultato. Abbiamo solo due grandi aziende che sono state autorizzate prima all'immissione in commercio, Pfizer e BioNTech, e da qualche giorno Moderna. Ci auguriamo solo che nel più breve tempo possibile altre aziende possano essere autorizzate a immettere in commercio il loro vaccino e dovremo essere poi veloci ad adattare ai nuovi numeri delle dosi disponibili la nostra macchina organizzativa e dentro quel passaggio sarà fondamentale il ruolo anche dei pediatri”.

I dati sulle vaccinazioni in Italia

Gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute sulle vaccinazioni in Italia sono stati rilasciati poco dopo la mezzanotte. Le vaccinazioni effettuate sono state 504.587, su un totale di 908.700 dosi consegnate: ne sono state somministrate il 54,9%. In numero assoluto la Regione con più somministrazioni è stato il Lazio (56mila), seguita dal Veneto (pochissime in meno) e dall’Emilia-Romagna (52mila). Per quanto riguarda le vaccinazioni somministrate in proporzione alle dosi consegnate, in testa c’è la Campania (75%), seguita da Veneto (72%), Toscana (71%) e Lazio (64%). Le Regioni che hanno effettuato meno somministrazioni, in proporzione alle dosi ricevute, sono Bolzano e Lombardia al 30% e Calabria al 32%.

Speranza conferma misure restrittive

Speranza, inoltre, conferma la necessità di mantenere le misure restrittive per evitare la diffusione del contagio: “La prima grande sfida è non pensare di aver vinto, tenere altissimo il livello di attenzione e continuare con comportamenti corretti e misure restrittive che sono l'arma fondamentale per la nostra battaglia contro il virus ancora per qualche mese”. Il ministro parla di tre fattori nella battaglia contro il Covid: non solo le misure restrittive, ma anche le vaccinazioni e la ricostruzione del Servizio sanitario nazionale per i prossimi anni, anche attraverso i fondi del Recovery fund.