Can Yaman è a Roma e decine di fan lo hanno raggiunto sotto all'hotel Eden nel centro storico, aspettendolo per quasi dieci ore. L'amatissimo attore turco interprete della soap opera Daydreamer è nella Capitale per girare uno spot del regista Ferzan Ozpetek con Claudia Gerini nell'albergo a pochi passi dalla Scalinata di Trinità dei Monti. Ieri ragazze e ragazzi non si sono lasciati scappare l'occasione di scattarsi un selfie o semplicemente di vederlo da vicino. Le immagini riprese con gli smarpthone hanno fatto il giro dei social network, ricondivise dai fan, ma anche dai semplici utenti che, indignati per il mancato rispetto delle norme sul Covid, e del comportamento di chi, fregandosene del distanziamento sociale, ha letteralmente circondato l'attore, raggiungendolo senza lasciargli libertà di movimento e accalcandosi gli uni sugli altri, rendendolo praticamente impossibile da vedere. "Capisco la sua indiscussa bellezza e bravura, ma il Covid c'è sempre non ce lo dimentichiamo e le regole vanno rispettate" commenta un'utente.

Il capo della polizia: "Inaccettabile"

Alla vista dell'assembramento di fan sono intervenute le forze dell'ordine. Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha commenato l'accaduto come "un comportamento inaccettabile" e ha chiesto ai suoi una relazione per una "immediata e dettagliata indagine" su quanto avvenuto, "una assembramento ingiustificato". ha infatti duramente criticato i fatti e raccomandato che non riaccadano in quanto "episodi come questo espongono persone incaute al contagio da coronavirus e discerditano l'operato delle forze dell'ordine".

Chi è Can Yaman

L'attore turco Can Yaman ha trentadue anni ed è noto per le soap trasmesse da Canale5, Bitter Sweet – Ingredienti d'amore e Daydreamer – Le ali del sogno. Nel magazine dedicato a Daydreamer l'artista ha svelato che si era da poco laureato in Giurisprudenza quando ha deciso di cambiare completamente vita ed ha inrtaspreso la sua carriera di attore nel 2014 nella serie Gönül İşleri, l'anno dopo era in tv con İnadına Aşk, poi Hangimiz Sevmedik. Recentemente ha recitato in Bay Yanlış. Sui social, dove conta oltre 7 milioni di fan.